Правительство РФ продлило разрешения таксистов и ряд других лицензий

«Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Правительство расширило список автоматически продлеваемых лицензий и документов, включив в него, в том числе, разрешения на перевозку пассажиров в такси, договоры водопользования, заключения экологической экспертизы, разрешения и классификаторы для гостиниц и ряд других разрешений. Об этом сообщила пресс-служба правительства 16 июня.

Также на год автоматически продлены разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей.

До 1 октября продлевается срок действия результатов специальной оценки условий труда, до 31 декабря 2021 года — заключений государственной экологической экспертизы.

Кроме того, постановлением до 1 марта 2021 года продлили аттестаты аккредитации для организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

«Также фиксируется, что гостиницы, в которых 15 и менее номеров, смогут продолжить работу без свидетельства о присвоении категории до 1 января 2022 года. Наконец, пивоваренным компаниям разрешается без получения лицензии производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов. Это правило будет действовать в том случае, если дезинфицирующие средства изготавливаются в некоммерческих целях, например для безвозмездной передачи нуждающимся организациям», — говорится в сообщении.