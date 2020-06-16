Федеральные власти США вернулись к смертной казни. В июле и августе приговоры исполнят четверым

Федеральные власти США после 17-летнего перерыва возобновляют смертную казнь и приведут в исполнение приговоры четырем преступникам, осужденным за убийства взрослых и детей. Об этом 16 июня сообщает сайт американского министерства юстиции.



Как говорится в сообщении, все четверо осужденных прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами. Один из них убил семью из трех человек, в том числе восьмилетнюю девочку, приговор присяжные вынесли в 1999 году. Другой жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и забил до смерти 80-летнюю женщину, которая страдала полиомиелитом. Суд присяжных приговорил его 5 ноября 2003 году. Третий осужденный в 2004 году. застрелил пятерых человек — двух мужчин, одинокую работающую мать и ее дочерей шести и 10 лет. Четвертый похитил, изнасиловал и задушил десятилетнюю девочку, его приговорили к смертной казни в 2001 году.