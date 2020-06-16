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16.06.2020 07:10
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Федеральные власти США вернулись к смертной казни. В июле и августе приговоры исполнят четверым

Федеральные власти США после 17-летнего перерыва возобновляют смертную казнь и приведут в исполнение приговоры четырем преступникам, осужденным за убийства взрослых и детей. Об этом 16 июня сообщает сайт американского министерства юстиции.

Как говорится в сообщении, все четверо осужденных прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами. Один из них убил семью из трех человек, в том числе восьмилетнюю девочку, приговор присяжные вынесли в 1999 году. Другой жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и забил до смерти 80-летнюю женщину, которая страдала полиомиелитом. Суд присяжных приговорил его 5 ноября 2003 году. Третий осужденный в 2004 году. застрелил пятерых человек — двух мужчин, одинокую работающую мать и ее дочерей шести и 10 лет. Четвертый похитил, изнасиловал и задушил десятилетнюю девочку, его приговорили к смертной казни в 2001 году.

Сообщается, что исполнение смертной казни заключенных запланировано на 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа.

Высшая мера наказания ранее применялась только на уровне властей штатов, федеральные власти в последний раз привели в исполнение смертный приговор в 2003 году. Практику возобновили после того, как Апелляционный суд в округе Колумбия отменил запрет на использование смертельных инъекций для исполнения приговоров. Казни будут проводить с помощью препарата, который вызывает остановку дыхания.

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