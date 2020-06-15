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15.06.2020 13:00
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Полиция ищет налётчиков с 10 миллионами рублей. Преступники скрылись на машине с проспекта Обуховской Обороны

Петербургская полиция разыскивает налётчиков, напавших на сотрудников логистической компании и похитивших 10 миллионов рублей.

Как 15 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестные завладели деньгами у дома № 295 по проспекту Обуховской Обороны. Наличные положили в машину и скрылись.

О случившемся пострадавшие заявили в полицию Невского района около 10 утра. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут похитителей.

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Комментарии (1)

Yar_Petr
жесть что творится в стране... разгул преступности просто зашкаливает
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