Полиция ищет налётчиков с 10 миллионами рублей. Преступники скрылись на машине с проспекта Обуховской Обороны
Петербургская полиция разыскивает налётчиков, напавших на сотрудников логистической компании и похитивших 10 миллионов рублей.
Как 15 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, неизвестные завладели деньгами у дома № 295 по проспекту Обуховской Обороны. Наличные положили в машину и скрылись.
О случившемся пострадавшие заявили в полицию Невского района около 10 утра. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут похитителей.