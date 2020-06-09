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09.06.2020 00:07
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Дорожники на областных трассах борются с незаконными «борщами»

На региональных дорогах Ленинградской области борются не только с борщевиком, но и с «борщами». Дорожники начали демонтаж нелегальной рекламы в полосе отвода.

Как сообщает 8 июня пресс-служба регионального дорожного комитета, будут убраны сотни плакатов с предложением поесть борща, привезти песок со щебнем или пробурить скважину.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Размещение рекламы в полосе отвода чревато ДТП: большие щиты перекрывают опасные повороты и дорожные знаки. Стоящие на обочине баннеры часто бывают не закреплены, из-за порыва ветра от потока автомобилей они могут вылететь на дорогу и спровоцировать аварию. Иногда коммерсанты вешают плакаты на деревьях, и тогда приходится прибегать к помощи автовышек.

Сообщения от водителей об опасном «спаме» на дорогах «Ленавтодор» принимает по телефону круглосуточной «горячей» линии: 8 (812) 251–42–84.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Венки вдоль трасс тоже они снимают?
AGP
Кто бы ещё этой хренью на дорогах в садоводствах озаботился?! + какой-то дебил придумал бутылки пластиковые и стеклянные на придорожных кустах вешать. Как-то огромный мусорный мешок за полчаса насобирал; еду через пару недель--ещё больше стало!
Батарейкин
Но больше всего "борщи" наносят урон отсутствием денег с них.
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