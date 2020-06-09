На региональных дорогах Ленинградской области борются не только с борщевиком, но и с «борщами». Дорожники начали демонтаж нелегальной рекламы в полосе отвода.

Как сообщает 8 июня пресс-служба регионального дорожного комитета, будут убраны сотни плакатов с предложением поесть борща, привезти песок со щебнем или пробурить скважину.