На региональных дорогах Ленинградской области борются не только с борщевиком, но и с «борщами». Дорожники начали демонтаж нелегальной рекламы в полосе отвода.
Как сообщает 8 июня пресс-служба регионального дорожного комитета, будут убраны сотни плакатов с предложением поесть борща, привезти песок со щебнем или пробурить скважину.
Размещение рекламы в полосе отвода чревато ДТП: большие щиты перекрывают опасные повороты и дорожные знаки. Стоящие на обочине баннеры часто бывают не закреплены, из-за порыва ветра от потока автомобилей они могут вылететь на дорогу и спровоцировать аварию. Иногда коммерсанты вешают плакаты на деревьях, и тогда приходится прибегать к помощи автовышек.
Сообщения от водителей об опасном «спаме» на дорогах «Ленавтодор» принимает по телефону круглосуточной «горячей» линии: 8 (812) 251–42–84.