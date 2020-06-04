В Ленинградской области обочины начали обрабатывать гербицидами против борщевика Сосновского. Дорожники просят жителей поберечь себя и скот.
Как сообщает 4 июня пресс-служба регионального дорожного комитета, борьба с этим растением рядом с трассами будет вестись по заказу ГКУ «Ленавтодор» по всему региону до 29 июня. Используется сертифицированный препарат, содержащий сульфометурон-метил.
Находиться на обрабатываемых территориях опасно в течение трёх дней. Запрещено косить сено, пасти скот, собирать ягоды и грибы.
В Ленобласти ведётся активная борьба с борщевиком, на это комитет по агропромышленному комплексу предоставляет субсидии муниципальным образованиям. В этом году господдержка выделяется 68 муниципальным образованиям из 16 муниципальных районов.