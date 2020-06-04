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04.06.2020 15:49
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Борщевик на обочинах областных дорог выжигают химией

В Ленинградской области обочины начали обрабатывать гербицидами против борщевика Сосновского. Дорожники просят жителей поберечь себя и скот.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

Как сообщает 4 июня пресс-служба регионального дорожного комитета, борьба с этим растением рядом с трассами будет вестись по заказу ГКУ «Ленавтодор» по всему региону до 29 июня. Используется сертифицированный препарат, содержащий сульфометурон-метил.

Находиться на обрабатываемых территориях опасно в течение трёх дней. Запрещено косить сено, пасти скот, собирать ягоды и грибы.

В Ленобласти ведётся активная борьба с борщевиком, на это комитет по агропромышленному комплексу предоставляет субсидии муниципальным образованиям. В этом году господдержка выделяется 68 муниципальным образованиям из 16 муниципальных районов.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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Комментарии (4)

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Mr_Pu
Нужна планомерная работа по выкосу (до цветения) борщевика в течении 3 лет. Только так его и победить реально.
Barmaley_5e4d0211d3423
Борщевик разве только вдоль дорог растёт?
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