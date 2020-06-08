FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +28
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 19:25
2
Печать

Барби из шоу «Пацанки» за дебош в Пулково отделалась штрафом

Московский районный суд Петербурга рассмотрел дело участницы третьего сезона шоу «Пацанки» и начинающей рэп-исполнительницы Анны Михеевой. Её обвиняли в применении насилия и оскорблении представителя власти.

Как сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов, 18 ноября полицейские пытались вывести из терминала Пулково нетрезвую и чрезмерно эмоциональную пассажирку. Она решила, что без боя не сдастся, и, хотя руки ей уже скрутили, продолжала оскорблять инспекторов, а также нанесла удар ногой в паховую область одному из них. Инцидент попал на видео.

«В судебном заседании адвокатом заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Михеева поддержала адвоката, пояснила, что раскаивается в содеянном», — сообщает пресс-служба.

Причем небитый инспектор не возражал, а его коллега был против такого решения. Не возражал против ходатайства и прокурор.

Поэтому суд постановил уголовное дело в отношении Михеевой прекратить и назначить ей судебный штраф в размере 50 000 рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

dozer_666
Чего ж эта шкура заднюю включила?
Vurgagain
Ну а чо?! Политшок всего то ! Для "бохемы" то это пустяк , так то...
А если серьезно :это слово , оно услышало впервые в жизни...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний