Барби из шоу «Пацанки» за дебош в Пулково отделалась штрафом

Как сообщает 8 июня объединенная пресс-служба судов, 18 ноября полицейские пытались вывести из терминала Пулково нетрезвую и чрезмерно эмоциональную пассажирку. Она решила, что без боя не сдастся, и, хотя руки ей уже скрутили, продолжала оскорблять инспекторов, а также нанесла удар ногой в паховую область одному из них. Инцидент попал на видео .

Московский районный суд Петербурга рассмотрел дело участницы третьего сезона шоу «Пацанки» и начинающей рэп-исполнительницы Анны Михеевой. Её обвиняли в применении насилия и оскорблении представителя власти.

«В судебном заседании адвокатом заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Михеева поддержала адвоката, пояснила, что раскаивается в содеянном», — сообщает пресс-служба.

Причем небитый инспектор не возражал, а его коллега был против такого решения. Не возражал против ходатайства и прокурор.

Поэтому суд постановил уголовное дело в отношении Михеевой прекратить и назначить ей судебный штраф в размере 50 000 рублей.