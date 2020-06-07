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07.06.2020 15:45
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Жителям Васильевского острова вернули электричество, но холодильники заработали не у всех

Специалисты восстановили электроснабжение Васильевского острова, пропавшее более трёх часов назад после пожара на подстанции в соседнем районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 7 июня рассказали в компании «Россети Ленэнерго».

Как сообщили в пресс-службе, потребители получают электроэнергию с 15:06. Читатели, живущие на Большом проспекте Васильевского острова, 76, пока изменений не заметили. В половине четвёртого дня в доме по-прежнему нет света, холодильники продолжают размораживаться. Аналогичная ситуация на Железноводской.

Жалобы на масштабное отключение с Васильевского острова посыпались немногим позже полудня. Как раз в это время сотрудники МЧС тушили возгорание в здании трансформаторной подстанции на Калинина, 55. Пожар ликвидировали к 12:50, в зону отключения попали 75 домов. В «Ленэнерго» уточняют, что горело оборудование абонента, а не компании.

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Комментарии (4)

На Кораблях пока глухо...
261246441
Только только вот включили
Любамир
Ничего не вернули. Как не было, так и нет
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