Жителям Васильевского острова вернули электричество, но холодильники заработали не у всех

Специалисты восстановили электроснабжение Васильевского острова, пропавшее более трёх часов назад после пожара на подстанции в соседнем районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 7 июня рассказали в компании «Россети Ленэнерго».



Как сообщили в пресс-службе, потребители получают электроэнергию с 15:06. Читатели, живущие на Большом проспекте Васильевского острова, 76, пока изменений не заметили. В половине четвёртого дня в доме по-прежнему нет света, холодильники продолжают размораживаться. Аналогичная ситуация на Железноводской.



Жалобы на масштабное отключение с Васильевского острова посыпались немногим позже полудня. Как раз в это время сотрудники МЧС тушили возгорание в здании трансформаторной подстанции на Калинина, 55. Пожар ликвидировали к 12:50, в зону отключения попали 75 домов. В «Ленэнерго» уточняют, что горело оборудование абонента, а не компании.

