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06.06.2020 23:39
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Туман заставил самолёты над Пулково нарезать виражи. Один улетел дожидаться хорошей погоды в Москву

Метеоусловия оживили осиротевшее из-за коронавируса небо над петербургским аэропортом. Из как минимум пяти самолётов, наматывавших круги в ночь на 7 июня, приземлиться в Пулково смогли не все.


Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», неожиданное в условиях коронавируса столпотворение самолётов в небе над Петербургом объясняется плотным туманом. Аэропорт работает в штатном режиме, однако решение о посадке и вылете принимает исключительно командир воздушного судна в зависимости от метеоминимума экипажа и самого самолета. Видимость подошла не всем.


Так, за час до полуночи над городом кружили рейсы из Ухты, Екатеринбурга, Симферополя, Уфы и Архангельска. Пять из них принадлежат авиакомпании «Россия». Сейчас небо над Петербургом снова опустело, самолёты благополучно приземлились. Единственным исключением стал борт из Уфы «России». Его командир так и не дождался подходящей погоды и принял решение лететь на запасной аэродром в Шереметьево.

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