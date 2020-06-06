Туман заставил самолёты над Пулково нарезать виражи. Один улетел дожидаться хорошей погоды в Москву
Метеоусловия оживили осиротевшее из-за коронавируса небо над петербургским аэропортом. Из как минимум пяти самолётов, наматывавших круги в ночь на 7 июня, приземлиться в Пулково смогли не все.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», неожиданное в условиях коронавируса столпотворение самолётов в небе над Петербургом объясняется плотным туманом. Аэропорт работает в штатном режиме, однако решение о посадке и вылете принимает исключительно командир воздушного судна в зависимости от метеоминимума экипажа и самого самолета. Видимость подошла не всем.
Так, за час до полуночи над городом кружили рейсы из Ухты, Екатеринбурга, Симферополя, Уфы и Архангельска. Пять из них принадлежат авиакомпании «Россия». Сейчас небо над Петербургом снова опустело, самолёты благополучно приземлились. Единственным исключением стал борт из Уфы «России». Его командир так и не дождался подходящей погоды и принял решение лететь на запасной аэродром в Шереметьево.