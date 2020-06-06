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06.06.2020 00:41
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В Финский залив выпустили пятерых спасённых тюленят. Теперь у них есть имена

Зоозащитники из «Фонда друзей балтийской нерпы» выпустили в Финский залив пять детёнышей серых тюленей. Трое из ластоногих уплыли на волю с настоящими именами.

На ролике, который 5 июня, сразу после акции, специалисты выложили в социальных сетях, видно, что тюленята не сразу нырнули в воду. Первые несколько минут неуверенно изучали отмель и держались все вместе, а затем начали двигаться на глубину.

Клички «Радужная», «Лучистая», и «Слава» трое из питомцев центра получили в честь одноимённых петербургских фонтанов на площади Победы, в Зеленогорске и в Московском парке Победы.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

В этом году из-за аномально тёплой зимы тюленятам было тяжело выжить на воле. Из-за отсутствия прочного льда самкам приходилось устраивать домики не на льдинах, а на берегу. Там их потомство легко становится жертвой людей или бродячих собак. В результате специалисты «Фонда» взяли на воспитание почти три десятка детёнышей. В мае в Ладожское озеро уже отпустили двух нерп, а в Финский залив уплыли сразу 10 серых тюленей.

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