Зоозащитники из «Фонда друзей балтийской нерпы» выпустили в Финский залив пять детёнышей серых тюленей. Трое из ластоногих уплыли на волю с настоящими именами.



На ролике, который 5 июня, сразу после акции, специалисты выложили в социальных сетях, видно, что тюленята не сразу нырнули в воду. Первые несколько минут неуверенно изучали отмель и держались все вместе, а затем начали двигаться на глубину.