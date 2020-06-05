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05.06.2020 15:55
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На следующей неделе Смольный запускает «полуночные» автобусы вдоль линий метро. Подземка будет по-прежнему закрываться в 22.00

С 8 июня комтранс запускает 5 автобусных маршрутов, дублирующих линии метро. Они будут ходить с 22.00 до часа ночи.

Как пояснили 5 июня в комитете, на улицы выйдут автобусы по 5 ночным маршрутам, которые традиционно запускаются весной. При этом повторяющий зеленую линию метро маршрут 3М будет доходить до «Приморской». Будет задействовано 146 автобусов плюс резерв.

Напомним, в связи с эпидемией и снижением пассажиропотока в Петербурге были закрыты 17 вестибюлей метро, затем почти все открылись. При этом подземка работает только до 22.00. К вопросу о восстановлении полноценного режима с 14 июня Смольный вернется 11-го числа.

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