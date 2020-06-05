Количество жертв COVID-19 в Москве превысило 2800 человек

В Москве за сутки умерли еще 57 пациентов с коронавирусом. Об этом 5 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 2806 человек. Напомним, по данным на утро 4 июня, всего в России от коронавируса умерли 5384 человека, из них 264 в Петербурге. Летальная статистика в Северной столице в ближайшее время продолжит расти — в том числе, из-за изменения системы подсчета. В мае в Петербурге умерли на 1552 человека больше, чем за тот же период прошлого года. «Фонтанка» разбиралась в том, откуда взялась шокирующая статистика.