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05.06.2020 00:08
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Количество жертв COVID-19 в Москве превысило 2800 человек

В Москве за сутки умерли еще 57 пациентов с коронавирусом. Об этом 5 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в российской столице достигло 2806 человек. Напомним, по данным на утро 4 июня, всего в России от коронавируса умерли 5384 человека, из них 264 в Петербурге. Летальная статистика в Северной столице в ближайшее время продолжит расти — в том числе, из-за изменения системы подсчета. В мае в Петербурге умерли на 1552 человека больше, чем за тот же период прошлого года. «Фонтанка» разбиралась в том, откуда взялась шокирующая статистика.

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