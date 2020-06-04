В Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса. По всей России заболели 8,8 тысячи человек
В Петербурге за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 4 июня сообщает оперативный штаб.
Общее количество официально подтвержденных пациентов с COVID-19 в России достигло 441108 человек. За прошедшие сутки коронавирус выявили во всех 85 регионах страны. Больше всего новых случаев по-прежнему остается в Москве — 1998. Вторую строчку удерживает Московская область с 767. На третьем месте держится Санкт-Петербург. Всего в городе зафиксировали уже 17444 больных COVID-19.
С начала пандемии по стране у пациентов с коронавирусом было 5384 летальных исходов. Исцелиться удалось более 204 тысячам заболевших COVID-19.