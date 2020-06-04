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04.06.2020 10:39
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В Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса. По всей России заболели 8,8 тысячи человек

В Петербурге за последние сутки выявили 375 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 4 июня сообщает оперативный штаб.

Общее количество официально подтвержденных пациентов с COVID-19 в России достигло 441108 человек. За прошедшие сутки коронавирус выявили во всех 85 регионах страны. Больше всего новых случаев по-прежнему остается в Москве — 1998. Вторую строчку удерживает Московская область с 767. На третьем месте держится Санкт-Петербург. Всего в городе зафиксировали уже 17444 больных COVID-19.

С начала пандемии по стране у пациентов с коронавирусом было 5384 летальных исходов. Исцелиться удалось более 204 тысячам заболевших COVID-19.

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Комментарии (18)

вадики
Дык чо та комздрав молчит там цифры выданных свидетельств о смерти есть и количество госпитализированных и занятых и свободных коек в больницах
avtech
как было общее число около 9тыс чел в сутки месяц назад так и сейчас столько же, но говорят нормализуется... клоуны
155296642
Похоже на плато. За неделю заболело 2 598, за прошлую 2 643, за позапрошлую 3 258
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