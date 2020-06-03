«Изучаю процесс изнутри». Глава комитета по соцполитике Смольного заболел коронавирусом

У главы комитета по социальной политике Смольного Александра Ржаненкова диагностирован коронавирус. Об этом сам чиновник рассказал «Фонтанке» 3 июня. «Изучаю его изнутри», — отметил он.

Симптомы появились на прошлой неделе. Тест, сделанный 28 мая, показал положительный результат. «Температура была небольшая несколько дней, в течение последних трех дней, слава богу, нет, но этим надо управлять», — отметил чиновник. Также проявились осложнения на легкие. «Но я с ними борюсь», — уточнил он.

Сейчас Александр Ржаненков находится на самоизоляции дома у дочери, у которой проявились такие же симптомы. Подтвержденных случаев заболеваний среди сотрудников комитета по социальной политике нет, отметил он. «Есть сотрудники на самоизоляции, но по ВКС мы каждый день проводим совещания и работаем», — пояснил Ржаненков.