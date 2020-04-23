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23.04.2020 18:50
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Глава комздрава Петербурга выписан из больницы. Положительный результат на коронавирус дал только первый тест

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец выписан из больницы №40 Курортного района, куда он был госпитализирован с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус.

«Меня выписали, состояние стало лучше даже по сравнению со вчерашним днем», - рассказал Лисовец в эфире телеканала Санкт-Петербург. По его словам, первый тест на коронавирусную инфекцию, который и стал основанием для госпитализации, показал положительный результат, последующие два были отрицательными.

«Надеюсь, что скоро смогу получить заключительный отрицательный результат, и в понедельник (27 апреля. - Прим. Ред.) выйду на работу», - сказал глава комздрава.

Лисовец отметил, что намерен выйти на работу не дистанционно, а в обычном режиме.

Сотрудники комитета также обследованы на новую коронавирусную инфекцию, очагов заболевания не выявлено, добавили в комздраве.

Ранее Дмитрий Лисовец рассказывал о симптомах, с которыми его госпитализировали.

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Комментарии (2)

Noisymouse
Ой, что дееется... Люди по три недели корячатся-выздоравливают, а тут за три дня управился товарищ)))
260980321
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