Глава комздрава Петербурга выписан из больницы. Положительный результат на коронавирус дал только первый тест

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец выписан из больницы №40 Курортного района, куда он был госпитализирован с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус.

«Меня выписали, состояние стало лучше даже по сравнению со вчерашним днем», - рассказал Лисовец в эфире телеканала Санкт-Петербург. По его словам, первый тест на коронавирусную инфекцию, который и стал основанием для госпитализации, показал положительный результат, последующие два были отрицательными.



«Надеюсь, что скоро смогу получить заключительный отрицательный результат, и в понедельник (27 апреля. - Прим. Ред.) выйду на работу», - сказал глава комздрава.