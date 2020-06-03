Швеция признала ошибкой отказ от карантинных мер

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», — сказал он. Тегнелл признал, что в стране произошло слишком много преждевременных смертей, и это можно было предотвратить.«Был способ помешать этому», — пояснил он.

«Даже если смертность снизилась сейчас, то почти 50 человек все еще умирают в Швеции в день. В общей сложности более 4 000 человек умерли в стране после заражения новым вирусом».



Швеция отказалась от введения жестких ограничений из-за эпидемии, в стране продолжили работу предприятия сферы услуг, школы и детсады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности. В настоящее время в стране зафиксировано около 38 тысяч зараженных COVID-19 — в несколько раз больше, чем в соседних странах Европы.