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03.06.2020 15:46
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Швеция признала ошибкой отказ от карантинных мер

Представители шведского минздрава назвали ошибочным решение властей страны не вводить жесткие карантинные меры. Вывод озвучил главный главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio 3 июня.

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, зная все, что мы знаем сейчас, тогда, думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между нынешней стратегией Швеции и тем, что сделал остальной мир», — сказал он. Тегнелл признал, что в стране произошло слишком много преждевременных смертей, и это можно было предотвратить.«Был способ помешать этому», — пояснил он.

«Даже если смертность снизилась сейчас, то почти 50 человек все еще умирают в Швеции в день. В общей сложности более 4 000 человек умерли в стране после заражения новым вирусом».

Швеция отказалась от введения жестких ограничений из-за эпидемии, в стране продолжили работу предприятия сферы услуг, школы и детсады. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности. В настоящее время в стране зафиксировано около 38 тысяч зараженных COVID-19 — в несколько раз больше, чем в соседних странах Европы.

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Комментарии (10)

КириллП
Завидую я шведам: этот человек как раз был идеологом выбранной в стране стратегии минимальных ограничений. И он - публично! - признал свою ошибку. Интересно, у нас есть хотя бы один чиновник, который способен на такое? Хотя бы функционер вроде Поповой или ее питерской подчиненной, фамилию которой каждый раз забываю? Той, что лишала ленинградцев возможности даже с близкими по-человечески проститься?
alex-un
"Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!"
SERGEY111
Анна Попова прочитав эту новость сильно в голос чихнула выйдя в свою приемную без маски .
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