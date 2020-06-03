Спортплощадкам, гаражам и туалетам продлят жизнь. Смольных хочет отдавать им землю в аренду на 10 лет

Срок аренды городских земельных участков может быть увеличен в три раза — с трех до 10 лет. Как сообщил 3 июня комитет имущественных отношений (КИО), он подготовил необходимые поправки в городское законодательство, регулирующее предоставление земли для временных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.



Заключить такой договор смогут владельцы точек, не предназначенных для предпринимательской деятельности, — например, спортивных площадок, гаражей для автомобилей и маломерных судов, строительных городков для реставрации исторических зданий, общественных туалетов, приютов для животных, временных сооружений на кладбищах.

