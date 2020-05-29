Сотрудники полиции призывают собравшихся активистов и просто зевак в центре Петербурга не нарушать запрет на публичные мероприятия, наложенный городскими властями. 29 мая задержаны четверо человек.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», акция началась параллельно со столичной, в Москве задержаны уже около десяти человек . В Петербурге на данный момент известно о четырех задержанных, которых провели в автозак сразу после того, как были развернуты плакаты. Один из них представился помощником депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского и добровольно покидать место проведения пикета отказывался, остальные ушли молча.

В настоящее время у станции метро «Гостиный двор» остаются несколько человек, но плакатов они не держат — за ними внимательно наблюдают сотрудники полиции. Через громкоговорители они предупреждают, что публичные мероприятия распоряжением городского правительства запрещены и попадают под нарушение статьи 8_6–1. Она была введена в городской закон из-за пандемии. Таким же региональным запретом объясняются задержания в Москве.



Поводом для акции стал административный арест журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, его отправили в изолятор на 15 суток из-за одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции».



Такая же акция прошла в обеих столицах накануне вечером. Ночью задержанных петербуржцев отпустили с протоколами за нарушение городских коронавирусных запретов, одному досталась статья о неповиновении распоряжению сотрудника.