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29.05.2020 16:04
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Пикеты в поддержку журналиста «Новой» Ильи Азара в Петербурге пошли по второму кругу. У «Гостиного двора» снова задержания

Сотрудники полиции призывают собравшихся активистов и просто зевак в центре Петербурга не нарушать запрет на публичные мероприятия, наложенный городскими властями. 29 мая задержаны четверо человек.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», акция началась параллельно со столичной, в Москве задержаны уже около десяти человек. В Петербурге на данный момент известно о четырех задержанных, которых провели в автозак сразу после того, как были развернуты плакаты. Один из них представился помощником депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского и добровольно покидать место проведения пикета отказывался, остальные ушли молча.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В настоящее время у станции метро «Гостиный двор» остаются несколько человек, но плакатов они не держат — за ними внимательно наблюдают сотрудники полиции. Через громкоговорители они предупреждают, что публичные мероприятия распоряжением городского правительства запрещены и попадают под нарушение статьи 8_6–1. Она была введена в городской закон из-за пандемии. Таким же региональным запретом объясняются задержания в Москве.

Поводом для акции стал административный арест журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, его отправили в изолятор на 15 суток из-за одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции».

Такая же акция прошла в обеих столицах накануне вечером. Ночью задержанных петербуржцев отпустили с протоколами за нарушение городских коронавирусных запретов, одному досталась статья о неповиновении распоряжению сотрудника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

тат2007amg
Полицаи, они люди подневольные, дали приказ - они выполняют, главное, чтобы делали это без энтузиазма.. А ответственные за беспредел, они сидят высоко (надеюсь - пока)
alpi
Уважение людям которые готовы жертвовать свободой и деньгами ради других. А менты конечно как были так и остались менты((.
Савва Морозов
лишь бы провокацию устроить - себя показать. и не важно за кого стоятЪ - главное, что собрат по тусовке.
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