FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.88р78.44р
ВСЁ О КОРОНОВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
25.05.2020 15:26
2
Печать

После статьи «Фонтанки» следователей заинтересовала смерть петербурженки, к которой не приехала скорая

Следственный комитет Петербурга устанавливает обстоятельства смерти 30-летней Марии Симоновой, которая умерла, так и не дождавшись скорой. Она просила о помощи четыре раза.

Как сообщает городской СК 25 мая, начата доследственная проверку по факту обнаружения тела 30-летней жительницы квартиры на Кондратьевском проспекте. Женщину нашли мёртвой ещё 18 апреля.

«Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, в том числе с целью установления причин смерти», — говорится в релизе ведомства.

Мать Марии Симоновой обратилась в СК 27 апреля. «Фонтанка» рассказывала, как женщина просила о госпитализации, но слышала в ответ о перегруженности больниц. Александр Беглов уже поручил провести служебное расследование в отношении службы неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Результат губернатор ждёт к 27 мая.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Ганс-Дитрих Геншер
Ну да, до статьи фантанки это никому не интересно.
nosname
Человека уже не вернешь... земля пухом...

Но тенденция отвратительная - пока Фонтанка не огласит беду, госслужбы ничерта не делают... значит, каждый чих нужно тащить в интернет...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний