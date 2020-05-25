После статьи «Фонтанки» следователей заинтересовала смерть петербурженки, к которой не приехала скорая

Следственный комитет Петербурга устанавливает обстоятельства смерти 30-летней Марии Симоновой, которая умерла, так и не дождавшись скорой. Она просила о помощи четыре раза.



Как сообщает городской СК 25 мая, начата доследственная проверку по факту обнаружения тела 30-летней жительницы квартиры на Кондратьевском проспекте. Женщину нашли мёртвой ещё 18 апреля.



«Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, в том числе с целью установления причин смерти», — говорится в релизе ведомства.

