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23.05.2020 16:26
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«Я очень боюсь неадекватных людей»: Ольга Бузова готова была встретиться с террористом в Москве

Певица и экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова, встречи с которой хотел захвативший столичный банк мужчина, ответила, что готова была согласиться.

«Я в шоке просто. Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привезти меня. К вопросу о страхах — я очень боюсь неадекватных людей, от которых ты не знаешь, чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась, все в порядке и ни один человек не пострадал», — рассказала она 23 мая Instagram.

Бузова также заверила, что собиралась приехать на переговоры с захватчиком, если бы её попросили правоохранительные органы.

сторис в Instagram / Ольга Бузова

Группа захвата вошла в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу в Москве и задержала мужчину, который под угрозой взрыва удерживал заложника. Бомбы у него не нашли — только муляж. Возбуждено уголовное дело по статье о захвате заложников.

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Комментарии (8)

260928241
Может она хотела встретиться , чтобы деньги банка поделить?
Звездочёт
Так и отдали бы эту дуру. Невелика потеря.
Vurgagain
Ну конечно, Бузова! Как тут не упустить шанс засветиться и хайпануть? А террорист то реально Бузову вызывал?
Надеюсь, уже тысячи постов в инсте с утешениями " Ах , Оленька! Какая ты молодец!!! Отважная Бузова!!!" Самой то не противно?
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