Певица и экс-участница проекта «Дом-2» Ольга Бузова, встречи с которой хотел захвативший столичный банк мужчина, ответила, что готова была согласиться.

«Я в шоке просто. Все порталы пишут о том, что террорист захватил банк и требовал привезти меня. К вопросу о страхах — я очень боюсь неадекватных людей, от которых ты не знаешь, чего ожидать. Я надеюсь, что ситуация разрешилась, все в порядке и ни один человек не пострадал», — рассказала она 23 мая Instagram.

Бузова также заверила, что собиралась приехать на переговоры с захватчиком, если бы её попросили правоохранительные органы.