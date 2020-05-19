Глава комтранса Александр Головин возглавит совет директоров АО «Аэропорт Пулково»

Александр Головин, занимавший должность председателя комитета по транспорту, переходит на работу в АО «Аэропорт «Пулково». Он станет председателем совета директоров.

Информацию о новом месте работы Головина «Фонтанке» подтвердили в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Соколова. Напомним, Головин возглавлял комитет с 2015 года. 19 мая стало известно, что новым председателем с 20 мая станет Кирилл Поляков.

АО «Аэропорт Пулково» принадлежит городу и является стороной соглашения о ГЧП, вступившего в силу в 2010 году. Второй стороной является ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которому перешла деятельность по эксплуатации, развитию и модернизации аэропорта. Интервью с гендиректором ВВСС Леонидом Сергеевым читайте здесь.