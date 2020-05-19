FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
72.39р79.17р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 21:21
0
Печать

Глава комтранса Александр Головин возглавит совет директоров АО «Аэропорт Пулково»

Александр Головин, занимавший должность председателя комитета по транспорту, переходит на работу в АО «Аэропорт «Пулково». Он станет председателем совета директоров.

Информацию о новом месте работы Головина «Фонтанке» подтвердили в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Соколова. Напомним, Головин возглавлял комитет с 2015 года. 19 мая стало известно, что новым председателем с 20 мая станет Кирилл Поляков.

АО «Аэропорт Пулково» принадлежит городу и является стороной соглашения о ГЧП, вступившего в силу в 2010 году. Второй стороной является ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которому перешла деятельность по эксплуатации, развитию и модернизации аэропорта. Интервью с гендиректором ВВСС Леонидом Сергеевым читайте здесь.

Добавим, в нулевых Александр Головин уже возглавлял аэропорт «Пулково». А в 1991 году там же произошел эпизод с освобождением заложников из самолета, захваченного террористом. За участие в операции Головин получил орден «За личное мужество».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний