В больнице на Крестовском острове у 42 медиков нашли коронавирус. Туда приехал Беглов
В городской клинической больнице № 31 на Крестовском острове сразу четыре десятка медиков заразились COVID-19, сообщает 18 мая пресс-служба Смольного. Губернатор Александр Беглов встретился с главным врачом Анатолием Рывкиным.
«К сожалению, несмотря на принятые профилактические меры, отмечено 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди медработников. Больница понесла тяжелую утрату: от осложнений тяжелой коронавирусной пневмонии скончался заведующий отделением лучевой диагностики Виктор Парафило, который стоял у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге и пользовался огромным уважением в профессиональном сообществе. Губернатор выразил соболезнования его родным и коллегам», — говорится в сообщении пресс-службы правительства города.
Беглов заявил, что медики, пострадавшие при оказании медицинской помощи, получат единовременные выплаты.
Напомним, что скончавшийся Виктор Парафило, заведующий отделением лучевой диагностики Городской больницы № 31, взял на себя основную нагрузку по обследованию пациентов, у которых было подозрение на коронавирусную пневмонию. Заболел сам, сам поставил себе диагноз и отправился в «ковидную» больницу, где его не смогли спасти.