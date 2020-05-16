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16.05.2020 20:15
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Большинство умерших от коронавируса петербуржцев, о которых стало известно за сутки, были младше 70 лет

Несмотря на хронические заболевания и пожилой возраст, основной причиной смерти еще шести жителей Петербурга признана новая коронавирусная инфекция. Все они скончались во второй половине апреля.

Как сообщает 16 мая комитет по здравоохранению Смольного, среди погибших — мужчины 59, 69 и 82 лет и женщины 80, 54 и 69 лет. У некоторых из них была гипертоническая болезнь, проблемы с сосудами и гепатит C. Тем не менее, к смерти привела двухсторонняя пневмония из-за COVID-19.

Врач-рентгенолог 31-й больницы Виктор Парафило, который скончался накануне, пока в смольнинскую статистику не входит — каждый из случаев рассматривает специальная «летальная» комиссия, которая выясняет, из-за чего именно умер пациент с признаками или подтвержденным COVID-19.

В Петербурге, по официальным данным на утро 16 мая, 10011 зараженных и 80 смертей от коронавируса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

Pensioneer
Может все-таки снизят "возраст дожития" и снова вернут реальный возраст выхода на пенсию.
你好你好
"Младше 70 лет" при средней продолжительности жизни в России в 72 года звучит довольно цинично.
guess
Итого, в этой выборке средний возраст 68 лет. Как бы циннично не звучало, но люди этого возраста уже не принимают активное участие в экономике. Поэтому, страна не должна была уходить на карантин, экономике необходимо функционировать! И во всем мире это уже поняли, когда прошло 2 месяца, а численность работоспособного населения не уменьшилось. Да, под ударом оказались дома престарелых, люди с ожирением, люди с сопутствующими заболеваниями. Зато впереди полная перезагрузка финансовой системы, инфляция, дальнейшее обеднение бедных
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