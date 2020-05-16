Большинство умерших от коронавируса петербуржцев, о которых стало известно за сутки, были младше 70 лет

Несмотря на хронические заболевания и пожилой возраст, основной причиной смерти еще шести жителей Петербурга признана новая коронавирусная инфекция. Все они скончались во второй половине апреля.



Как сообщает 16 мая комитет по здравоохранению Смольного, среди погибших — мужчины 59, 69 и 82 лет и женщины 80, 54 и 69 лет. У некоторых из них была гипертоническая болезнь, проблемы с сосудами и гепатит C. Тем не менее, к смерти привела двухсторонняя пневмония из-за COVID-19.



Врач-рентгенолог 31-й больницы Виктор Парафило, который скончался накануне, пока в смольнинскую статистику не входит — каждый из случаев рассматривает специальная «летальная» комиссия, которая выясняет, из-за чего именно умер пациент с признаками или подтвержденным COVID-19.

