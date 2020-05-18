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18.05.2020 12:15
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Петербуржцы возвращаются в метро. Пассажиропоток после майских праздников вырос на 130 тысяч человек

По итогам последнего рабочего дня 15 мая в петербургское метро спустились 683 тысячи человек. Максимальный показатель за 6–8 мая составлял 555 тысяч.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, эти цифры все равно очень далеки от доэпидемических показателей подземки. Тогда, напомним, ежедневный пассажиропоток составлял 2,4 млн человек.

Напомним, с введением нерабочего режима в апреле метро закрыло около 20 вестибюлей, а заканчивать работу стало в 22:00. Кроме того, были увеличены интервалы движения поездов. Пассажиропоток в некоторые дни падал на 90 %. После майских праздников вестибюли были снова открыты, однако в общественном транспорте сделали обязательным использование масок и перчаток.

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