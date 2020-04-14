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14.04.2020 19:04
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Вечерний час пик чрезмерно сближает людей в метро. В Смольном не видят проблемы в увеличенных интервалах

Несмотря на объявленный городскими властями режим «строгой самоизоляции» и требование Роспотребнадзора для граждан соблюдать дистанцию в полтора метра, петербургская подземка живет своей жизнью и по своим законам. Вечером 14 апреля за ней наблюдал корреспондент «Фонтанки» на станции метро «Невский проспект».

По сравнению с обычными днями пассажиров в метро стало ощутимо меньше, однако передвигаются они довольно плотными группами. По вагонам людям еще удается рассредоточиться, но опять же с нарушением рекомендованной дистанции. Еще ближе друг к другу горожане становятся при выходе из поезда.

автор видео Михаил Грачёв / «Фонтанка.ру»

Петербурженка Елена Ларкина на странице во «ВКонтакте» у губернатора Александра Беглова поинтересовалась: «Будут ли какие-то меры, чтобы не допускать такого?» Девушке меньше чем через час ответили из комитета по транспорту.

«С учётом сложившейся эпидемиологической обстановки и, как следствие, значительным снижением пассажиропотока (около 80%), внесены изменения в график работы метрополитена — в настоящее время интервалы движения поездов на линиях метрополитена в периоды максимальных пассажиропотоков составляют 3,5 — 5 минут в зависимости от их пассажиропотоков и количества вагонов в обслуживающих их составах. Отметим, что при этом вагоны поездов заполняются неравномерно в связи с желанием пассажиров проезжать в вагонах, расположенных ближе к выходам со станций или пересадкам на другие линии», — объяснили в ведомстве.

Напомним, накануне в ГУП «Петербургский метрополитен» рассказывали, что в час пик пытаются регулировать количество составов, чтобы уменьшить интервал движения между поездами и концентрация людей была минимальной. Подземкой по сравнению с обычными днями пользуется лишь 20% людей.

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Комментарии (4)

Ван Тао
Чиновники уроды. Автобусы часть отменили, часть ходит втрое реже, режим работы сократили, в итоге толпы. Время работы метро сократили, часть выходов закрыли, интервал увеличили - аналогично.

Часть коммерческих (!) маршрутов запретили.

По хорошему губернатора и чиновников комитета за такое надо судить - они делают так, чтобы люди заражались и умирали. Просто нет цензурных слов.
CET
В утренние часы увеличенные интервалы у поездов скапливают народ на платформах, не говоря уж о толпах перед эскалаторами на выходе из метро и особенно на переходах на станциях. Удивляет тупость руководителей метро и города.
260644721
Полумеры до добра не доведут
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