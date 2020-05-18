Москва отказывается от благоустройства: вирус требует денег

Из-за эпидемии COVID-19 Москва приостанавливает финансирование проектов по благоустройству города. На паузу поставлены проекты на сумму 350 млрд руб.

Как пишут «Ведомости», о сокращении расходов, связанных с благоустройством и с инвестиционными проектами, не являющимися первоочередными, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Мы не можем не реагировать на складывающуюся ситуацию», — пояснил он.

Среди поставленных на паузу проектов на 350 млрд руб. культурно-массовые, спортивные, деловые, праздничные и зарубежные мероприятия, а также ремонт дорог и городских объектов. Также снизятся расходы на обновление городского пассажирского транспорта и ремонт трамвайных путей.