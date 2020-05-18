Москва отказывается от благоустройства: вирус требует денег

Из-за эпидемии COVID-19 Москва приостанавливает финансирование проектов по благоустройству города. На паузу поставлены проекты на сумму 350 млрд руб.
Как пишут «Ведомости», о сокращении расходов, связанных с благоустройством и с инвестиционными проектами, не являющимися первоочередными, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «Мы не можем не реагировать на складывающуюся ситуацию», — пояснил он.
Среди поставленных на паузу проектов на 350 млрд руб. культурно-массовые, спортивные, деловые, праздничные и зарубежные мероприятия, а также ремонт дорог и городских объектов. Также снизятся расходы на обновление городского пассажирского транспорта и ремонт трамвайных путей.
Из тех средств, которые планировалось направить на благоустройство улиц, набережных, общественных пространств, парков, 26,5 млрд руб. уже направлены на приоритетные мероприятия. Они пойдут на перепрофилирование объектов здравоохранения под работу с коронавирусом, закупку дезинфицирующих средств для обработки домов и общественных пространств.