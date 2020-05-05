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05.05.2020 15:25
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Собирающая для врачей деньги 98-летняя петербурженка может побить рекорд своего британского вдохновителя

Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева, собирающая средства на поддержку борющихся с коронавирусом российских врачей, может побить рекорд своего британского вдохновителя Томаса Мура. Организованные ею сборы стремятся к отметке 2 млн рублей.

Как следует из информации на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, собранная на сегодняшний день сумма составляет 1,8 миллиона рублей. Новая цель — 3 млн рублей.

Автор инициативы, напомним, вдохновилась примером британского ветерана Второй мировой Томаса Мура, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) на борьбу с коронавирусом. Сама петербурженка была зенитчицей-наводчицей, пройдя всю войну — от Сталинграда до Берлина. Средства на поддержку российских врачей она собирает, рассказывая истории о своей жизни и военном времени. Их можно послушать в ее YouTube-канале.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

На днях о петербурженке написали западные СМИ. С внучкой инициативного ветерана поговорила и «Фонтанка».

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Догнать и перегнать. А вот в чем нас британцам никогда не победить, так это в распиле собранных денег.
VF812
Не касаясь темы достойного ветерана, хочу сообщить странному автору Ф., что вся война началась на Западной границе СССР 22 июня 1941 г.
AGP
Вчера писали, что у безымянных авторов Фъ проблемы как с русским языком, так и с арифметикой, уже не удивляет.
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