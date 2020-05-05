Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева, собирающая средства на поддержку борющихся с коронавирусом российских врачей, может побить рекорд своего британского вдохновителя Томаса Мура. Организованные ею сборы стремятся к отметке 2 млн рублей.

Как следует из информации на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда, собранная на сегодняшний день сумма составляет 1,8 миллиона рублей. Новая цель — 3 млн рублей.

Автор инициативы, напомним, вдохновилась примером британского ветерана Второй мировой Томаса Мура, который собрал почти 30 млн фунтов стерлингов ($37 млн) на борьбу с коронавирусом. Сама петербурженка была зенитчицей-наводчицей, пройдя всю войну — от Сталинграда до Берлина. Средства на поддержку российских врачей она собирает, рассказывая истории о своей жизни и военном времени. Их можно послушать в ее YouTube-канале.