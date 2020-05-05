Новый свет на площади Победы. Там установили самые мощные в городе светодиоды
В Санкт-Петербурге полностью обновили освещение площади Победы и Монумента героическим защитникам Ленинграда.
Как сообщает 5 мая пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет», обновлены 17 опор наружного освещения. Они создают эффект российского триколора, а их конструкция позволила снизить ветровую нагрузку. По периметру площади устаревшие ламповые светильники, которые перестали отвечать нормативам освещения проезжей части, заменили на новые светодиодные. Это на сегодня самые мощные в городе светильники, не имеющие аналогов по своим светотехническим характеристикам.
Для равномерного освещения всей площади 48-метрового Монумента героическим защитникам Ленинграда теперь применяется больше светильников, но меньшего электропотребления. Как и прежде, светом выделены периметр (узконаправленными прожекторами) и центральная часть мемориала — разорванное кольцо. Завершают световой ансамбль главных въездных ворот города два российских триколора, «развевающиеся» на крышах высотных зданий — 207 и 224 по Московскому проспекту.
Работы выполнены СПб ГБУ «Ленсвет» и ассоциацией «Невский свет» на благотворительные средства ПАО «Газпром». Современное световое оборудование позволит снизить затраты на электропотребление более чем на 40%, в денежном выражении экономия электроэнергии составит 2,7 млн рублей в год, отмечают в «Ленсвете».