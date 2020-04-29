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29.04.2020 19:06
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Первый мед начал прием пациентов с коронавирусом. Первым из списка семи

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова с 29 апреля начал принимать пациентов с Covid-19. Он входит в список семи медучреждений федерального подчинения, которые город попросил помочь с лечением коронавирусной инфекции.

Информацию о том, что Первый мед со среды развернул 250 коек для больных с коронавирусом, «Фонтанке» подтвердили в Комздраве.

На данный момент в Петербурге перепрофилированы под пациентов с Covid-19 15 медучреждений. Еще неделю назад Александр Беглов провел совещание по перепрофилированию федеральных медицинских учреждений для оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Определен список семи. В него помимо Первого меда включены ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА», ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» и ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии».

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