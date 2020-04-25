В Петербурге полным ходом идет кампания “Что делать” Фонда “Не напрасно” - вместе с компаниями и спортивными клубами фонд помогает больницам в борьбе с коронавирусом. Рассказываем, как именно.

Как благотворительность и бизнес объединяются в борьбе с COVID-19

Фото: скриншот с сайта nenaprasno.ru

Все за одного

В рамках проекта “Вместе победим”, ФК “Зенит” выделил средства на закупку расходных медицинских материалов для больницы Св. Георгия. Больница стала одним из первых медучреждений в Петербурге, оперативно перепрофилированных под лечение коронавирусной инфекции.

Благодаря инициативе зенитовцев в реанимацию с начала апреля доставили 176 питательных зондов, 3255 катетеров, 11407 мочеприемников, 3 капнографа и 4 монитора (ниАД, ЭКГ, SpO2), 13 инфузионных шприцевых насосов, 85 коннекторов, 1864 эндотрахеальные трубки разных диаметров, 300 одноразовых дыхательных контуров, 1762 костюма химзащиты, 236 защитных очков, 4570 респираторов, 30 упаковок медицинских перчаток, 30 подкладных пеленок и 70 защитных щитков.

Координатором кампании выступил Фонд “Не напрасно”. Вместе с врачами-реаниматологами Фонд составил чек-лист - что обязательно должно быть в реанимации, принимающей пациентов с COVID-19. Опираясь на чек-лист, “Не напрасно” дополнили список потребностей больницы, согласовали смету с “Зенитом”, оперативно закупили и доставили в больницу все необходимое уже через несколько дней после просьбы о помощи.

Для самых беззащитных

Эстафету зенитовцев взял ХК “СКА” и с экспертным сопровождением “Не напрасно” поддержал реаниматологов Детской городской больницы №1. Как рассказала заместитель главврача больницы Юлия Горелик, Петербург разработал программу маршрутизации новорождённых детей от матерей с коронавирусной инфекцией. Врачи Детской больницы оказывают помощь в Больнице им. Боткина и в реанимационно-операционном блоке ДГМ КСЦ ВМТ на Авангардной. “Исследования вопросов лечения COVID-19 у новорожденных начинают появляться только сейчас: такая задержка вызвана низким количеством клинических случаев. Однако, среди них, в мировой практике, довольно много летальных исходов, и наша главная задача - свести их к минимуму,” - отмечает Горелик.

Чтобы помочь врачам справиться с потоком новорожденных пациентов, СКА выделил средства на закупку 1249 костюмов химзащиты и 1940 респираторов. Помог реализовать акцию снова Фонд “Не напрасно” по тому же сценарию: составили список необходимого, согласовали, нашли все необходимое, закупили и доставили к дверям медучреждения.



Неспортивный интерес

При поддержке “Не напрасно” поставщик программного обеспечения JetBrains помог многопрофильной городской больнице №2, поликлинике №37 и поликлиникам Центрального района Санкт-Петербурга. Программисты выделили средства на закупку медицинского оборудования и защитных средств для врачей и медперсонала.

В связи с перепрофилированием под лечение COVID-19 ГМПБ №2 нужно было как можно скорее провести оповещение персонала, выделить группы риска, сформировать бригады усиления, план усиления направлений по отделениям, отработать маршрутизацию с учетом перепрофилизации и закупить лекарственные средства. Тогда же возникла необходимость в средствах индивидуальной защиты.

На пожертвования СКА “Не напрасно” закупили и доставили 15 питательных зондов, 3236 мочеприемников, 9 мониторов (ниАД, ЭКГ, SpO2), 12 инфузионных шприцевых насосов, 500 коннекторов, 4098 эндотрахеальных трубок разных диаметров, 1964 костюма химзащиты, 190 очков, 2725 респираторов, 2500 пар нитриловых перчаток, 65 защитных щитков и 68 упаковок медицинских шапочек. Для поликлиник СКА выделил деньги на 500 костюмов химзащиты и 410 респираторов.



Несмотря ни на что Компания “Хваловские воды” на протяжении двух месяцев на благотворительных началах поставляет воду для врачей и пациентов, борющихся с COVID-19. Как сообщает коммерческий директор компании Ярослав Ермолаев, из-за кризиса и закрытия офисов доходы “Хваловских вод” просели на 35%, но компания продолжает помощь больницам.

С конца марта компания развезла 940 бутылей для городской больницы Св. Георгия, Детской городской больницы №1, городской многопрофильной больницы №2 и клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России.

Очевидно, что ни больницы, ни экономика, ни бизнес не были готовы к пандемии. Как подчеркивают “Не напрасно”, только объединив усилия можно победить вирус и вернуться к прежнему жизненному устрою. Сейчас Фонд готовит совместный проект с “Яндексом” в рамках благотворительного проекта компании “Помощь рядом”. Детали сотрудничества “Не напрасно” анонсируют в ближайшее время.



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Спустя всего полмесяца после рок-марафона #минусвирус, «Фонтанка.ру» и Санкт-Петербургская Филармония джазовой музыки проводят новый марафон в поддержку врачей.