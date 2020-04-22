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22.04.2020 12:55
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Коммунистов в юбилей Ленина пустили к Мавзолею. Но только с соблюдением социальной дистанции

Членов КПРФ в день 150-летия со дня рождения Ленина ненадолго пустили к Мавзолею, доступ к которому закрыт с середины марта. ФСО, как сообщает 22 апреля «Интерфакс», разрешила им возложить цветы при соблюдении социальной дистанции.

В Федеральной службе охраны (ФСО) уточнили, что коммунистам разрешили возложение при соблюдении эпидемиологических требований: они должны были разбиться на группы и применять средства защиты.

Красная площадь открыта для посещения, но доступ в Мавзолей и к некрополю в Кремлевской стене прекращен с середины марта на неопределенный срок. В самом Мавзолее ведутся профилактические работы.

До пандемии коронавируса российские коммунисты планировали в юбилей Ленина пригласить в Кремль более 140 делегаций от компартий разных стран. Слет перенесли на осень, возможно, на 7 ноября.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Верующим разрешили сходки.Коммунистам разрешили. А штрафуют физкультурников в парке и родителей на детских площадках. Театр абсурда продолжается
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