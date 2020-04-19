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Петербуржцам с коронавирусом можно лечиться дома

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 21:40
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«Рост будет». Петербург готовится к московской ситуации с коронавирусом

В Петербурге развитие ситуации с коронавирусом идет с отставанием от московской на 2-3 недели. Об этом 19 апреля сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу.

«Готовимся к тому, что ситуация может быть подобна московской, где ежедневно регистрируется в последние дни более 2000 пациентов. Конечно, рост будет, я здесь не буду никого вводить в заблуждение. Рост будет. Мы смотрим, что происходит в Москве. Мы отстаем по развитию эпидситуации, примерно мы можем говорить о 2-3 неделях», - сказал Лисовец.

Чиновник добавил, что исходят из количества населения в Петербурге «не будет удивительной цифра и 300, и 400 [заболевших] человек в день».

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Комментарии (40)

260973241
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260976541
Я вот каждый раз читаю про эти отставания, и никак до меня не доходит - почему мы все время СТРЕМИМСЯ к этим цифрам (как в Италии, США, Москве) , а не пытаемся их избежать или хотя бы уменьшить??? Ради чего нас тогда всех по домам распихали? Чтобы просто размазать сроки эпидемии на подольше, и спокойно подождать, пока за нас вакцину и лекарства соседи изобретут?.. Так можно ещё 10 лет сидеть взаперти. Особенно когда каждый за свой счёт сидит.
Sharkov
А кто знает, где можно новости по Домбасс, Сирию и санкции почитать?
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