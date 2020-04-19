«Рост будет». Петербург готовится к московской ситуации с коронавирусом

В Петербурге развитие ситуации с коронавирусом идет с отставанием от московской на 2-3 недели. Об этом 19 апреля сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в интервью 78 каналу.



«Готовимся к тому, что ситуация может быть подобна московской, где ежедневно регистрируется в последние дни более 2000 пациентов. Конечно, рост будет, я здесь не буду никого вводить в заблуждение. Рост будет. Мы смотрим, что происходит в Москве. Мы отстаем по развитию эпидситуации, примерно мы можем говорить о 2-3 неделях», - сказал Лисовец.