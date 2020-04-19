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Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

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19.04.2020 17:44
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В Москве скончался композитор Александр Вустин. Его друзья винят коронавирус

В Москве на 77-м году жизни скончался российский композитор Александр Вустин. Об этом 19 апреля сообщил сайт Союза композиторов России.

Официальная причина смерти не называется, однако оперная певица из Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дарья Терехова в Facebook написала, что Вустин якобы был болен коронавирусной инфекцией.

Поэт Лев Рубинштейн также упомянул, что композитор «умер вот от этой самой подлой заразы».

Александр Вустин родился 24 апреля 1943 года в Москве, окончил Московскую консерваторию. В 1969–1974 годах работал музыкальным редактором Всесоюзного радио, затем в издательстве «Композитор». Вустин написал множество музыкальных произведений, которые звучали не только в России, но и в Германии, Франции, Голландии, Англии, США и других странах. Как пишет ТАСС, среди исполнителей его музыки — скрипач и дирижер Гидон Кремер, баянист Фридрих Липс, дирижер Владимир Юровский, Ансамбль солистов Большого театра, «Студия новой музыки», Симфонический оркестр «Би-Би-Си» (BBC Symphony orchestra) и многие другие.

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
Лечили, наверное, неправильно
Правильное лечение разработал Комздрав СПб, привожу выдержку из памятки:
"Если в анализе будет выявлен коронавирус, не нужно пугаться, поскольку лечение существенно не изменится. Пока лекарственных препаратов, которые зарегистрированы для лечения коронавирусной инфекции, нет."
Пугаться не надо было, вот где собака порылась.
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