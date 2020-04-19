В Москве скончался композитор Александр Вустин. Его друзья винят коронавирус
В Москве на 77-м году жизни скончался российский композитор Александр Вустин. Об этом 19 апреля сообщил сайт Союза композиторов России.
Официальная причина смерти не называется, однако оперная певица из Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Дарья Терехова в Facebook написала, что Вустин якобы был болен коронавирусной инфекцией.
Поэт Лев Рубинштейн также упомянул, что композитор «умер вот от этой самой подлой заразы».
Александр Вустин родился 24 апреля 1943 года в Москве, окончил Московскую консерваторию. В 1969–1974 годах работал музыкальным редактором Всесоюзного радио, затем в издательстве «Композитор». Вустин написал множество музыкальных произведений, которые звучали не только в России, но и в Германии, Франции, Голландии, Англии, США и других странах. Как пишет ТАСС, среди исполнителей его музыки — скрипач и дирижер Гидон Кремер, баянист Фридрих Липс, дирижер Владимир Юровский, Ансамбль солистов Большого театра, «Студия новой музыки», Симфонический оркестр «Би-Би-Си» (BBC Symphony orchestra) и многие другие.