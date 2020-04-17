«Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя». Ректор Московской духовной академии заявил, что заразился COVID-19 во время службы

Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим болен коронавирусом. Об этом он написал в своем Telegram-канале 17 апреля.

По словам епископа, заразился он в церкви во время службы. Болезнь протекает в легкой форме. «Заразиться очень легко. Я заразился в храме на службе. Хотя мы в академии строго соблюдали гигиенические нормы. Заразился воздушно-капельным путем. Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя. Еще как можно!», - написал ректор. Он отметил, что пошел сдавать тест при первых признаках болезни, на которые в другое время «не обратил бы внимания». Сейчас он находится на самоизоляции. «Что можно сказать об этой заразе, исходя уже из личного опыта? Она очень коварна и никогда не угадаешь, пощадит она тебя или убьет. Самое тяжелое - вот это психологическое напряжение от ожидания», - добавил Питирим. Он призвал беречь себя и окружающих и не выходить из дома.