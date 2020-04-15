МВФ: Мир потратил на налогово-бюджетную поддержку на фоне пандемии 8 трлн долларов, но это ещё не всё
Мировое сообщество должно будет мобилизовать больше восьми триллионов долларов на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса. С таким предупреждением выступила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передаёт ТАСС.
«Восемь триллионов долларов были задействованы за такие сжатые сроки. Это поразительно!» - сказала глава МВФ, комментируя шаги международного сообщества, призванные урегулировать кризис, порожденный распространением коронавируса.
«Будет потребность в большем [объеме таких финансовых средств]. Это точно. Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся [принимаемые экстренные] меры и как быстро отступит вирус», - подчеркнула Георгиева.
В своем вступительном слове она приветствовала принимаемые «многими странами <...> чрезвычайные политические меры, включая налогово-бюджетные шаги в объеме порядка 8 трлн, а также вливания ликвидности центральными банками, превышающие 6 трлн долларов». Однако кризис серьёзный, и потому потребуются дальнейшие усилия, отметила руководитель МВФ.