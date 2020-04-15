FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +3
73.71р80.67р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 22:03
1
Печать

МВФ: Мир потратил на налогово-бюджетную поддержку на фоне пандемии 8 трлн долларов, но это ещё не всё

Мировое сообщество должно будет мобилизовать больше восьми триллионов долларов на различные чрезвычайные меры, нацеленные на преодоление нынешнего глобального экономического кризиса. С таким предупреждением выступила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передаёт ТАСС.

«Восемь триллионов долларов были задействованы за такие сжатые сроки. Это поразительно!» - сказала глава МВФ, комментируя шаги международного сообщества, призванные урегулировать кризис, порожденный распространением коронавируса.

«Будет потребность в большем [объеме таких финансовых средств]. Это точно. Насколько большем, будет зависеть от того, до какой степени эффективными окажутся [принимаемые экстренные] меры и как быстро отступит вирус», - подчеркнула Георгиева.

В своем вступительном слове она приветствовала принимаемые «многими странами <...> чрезвычайные политические меры, включая налогово-бюджетные шаги в объеме порядка 8 трлн, а также вливания ликвидности центральными банками, превышающие 6 трлн долларов». Однако кризис серьёзный, и потому потребуются дальнейшие усилия, отметила руководитель МВФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

260947031
Набор индивидуальной защиты от вирусов и инфекций: очки, маска, перчатки и салфетки ➜ www.trtdsmob.top
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний