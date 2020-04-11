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11.04.2020 15:36
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Из девятиэтажки на Тореза эвакуировали 20 человек. Пожар не обошелся без пострадавших

Жительницу одного из домов в Выборгском районе Петербурга отправили в больницу после небольшого пожара. Пока работали спасатели, на улице за ними следили 20 эвакуированных.

Об этом 11 апреля сообщает региональное управление МЧС. Пожар начался в два часа дня на 8 этаже дома № 112 по проспекту Тореза. В четырехкомнатной квартире горела обстановка на трех квадратных метрах. В 14:44 огонь был ликвидирован. Женщину с отравлением дымом увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

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Комментарии (5)

sextan
Зато Святого Георгия фасад за 350 млн отремонтировали.
hal9000
Еще харчевня там какая то стоит рядом с моргом..автосервис..уродство какое то..
hal9000
По поводу Джанелидзе...там рядом надо высотки ставить ..это дурдом когда в архитектуре доминируют больницы..или убирать на окраину куда то..ну совсем уже морг и больница..причем в таком запущенном состоянии все это барахло там все стоит..убирать нафиг оттуда это бесовсовское здание..додумались ..
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