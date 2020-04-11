Из девятиэтажки на Тореза эвакуировали 20 человек. Пожар не обошелся без пострадавших

Жительницу одного из домов в Выборгском районе Петербурга отправили в больницу после небольшого пожара. Пока работали спасатели, на улице за ними следили 20 эвакуированных.



Об этом 11 апреля сообщает региональное управление МЧС. Пожар начался в два часа дня на 8 этаже дома № 112 по проспекту Тореза. В четырехкомнатной квартире горела обстановка на трех квадратных метрах. В 14:44 огонь был ликвидирован. Женщину с отравлением дымом увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

