В России под наблюдением из-за коронавируса находятся более 200 тысяч человек

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 201 623 человека, по последним данным, проведено уже почти 537 тысяч тестов на COVID-19, сообщила 31 марта пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 315 609 человек, по состоянию на 30.03.2020 под контролем остаются 201 623 человека»,- говорится в сообщении.

По последним данным, в России проведено 536 669 лабораторных исследований на выявление коронавируса.