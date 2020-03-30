В Антарктиде зафиксировали температурный мартовский рекорд. Морозы сосредоточились на «Востоке»

Как 30 марта сообщает Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Росгидромета (ААНИИ), до максимально низкой отметки за последние 38 лет температура на станции упала на прошлой неделе. Средний же показатель на «Востоке» составил –68,5°С.

На российской станции «Восток» в Антарктиде учёные зафиксировали самую низкую температуру марта с 1982 года: –75,3 °С. Как отметили исследователи, непривычный холод наблюдается на территории уже не первую неделю. При этом зимой 2020 года на других материках, напротив, не раз устанавливались аномально высокие температурные рекорды. Синоптики отчитывались о тепловых аномалиях.

Именно эта станция — единственная среди российских находится в глубине континента и отличается особенно суровым климатом. В июле 1983 года именно тут был обнаружен один из полюсов холода на Земле. Тогда столбики термометров опустились до отметки −89,2 °C.



На других российских станциях условия в конце марта оказались приветливее. Одновременно с установлением очередного рекорда специалисты из центров «Мирный» и «Прогресс» доложили о том, что минимальная температура у них в районах составила –20,4°С.



В конце февраля температурный рекорд зафиксировали в Антарктике. Тогда впервые в истории воздух прогрелся до 20 градусов тепла. Подобная аномалия коснулась и Петербурга. В городе зима и до этого была бесснежной, с января на газонах пробивались цветы.

