Добрался до космических высот. Коронавирус сократил количество пусков российских ракет-носителей

Коронавирус сократил количество пусков российских ракет-носителей, точнее сократит уже завтра. Как 27 марта сообщает Роскосмос, сегодня и завтра глава госкорпорации Дмитрий Рогозин проведет в режиме видеоконференций ряд совещаний, на которых будет принято решение об изменении планов космических стартов на текущий год. К сожалению, в сторону их сокращения.

В госкорпорации подчёркивают — изменение этого плана связано с приостановкой производства спутников в странах Евросоюза.«Дмитрий Рогозин сегодня и завтра проведет в режиме видеоконференций несколько производственных совещаний. Одно из них будет посвящено развитию орбитальной группировки в интересах экономики страны, второе — по корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями», — сказали в пресс-службе.