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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

26.03.2020 15:15
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Правительство готовит законодательную базу для введения режима ЧС при распространении заболевания

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который даст ему право вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Соответствующий документ опубликован 26 марта на сайте Госдумы.

«Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — следует из документа.

Кабмин хочет расширить свои полномочия в этом аспекте для защиты населения и препятствия распространению по территории страны COVID-19. Если законопроект будет одобрен, то правительство не только получит возможность вводить ЧС, но и сможет регулировать правила поведения при режиме ЧС, которым обязаны подчиняться и частные лица, и организации.

Кроме того, для введения ЧС из-за коронавируса нужно будет прописать одним из оснований для введения такого режима и «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Сейчас это могут быть негативные последствия аварии, катастрофы, опасного природного явления или стихийного бедствия.

Напомним, в России на 26 марта зафиксировано 840 случаев заражения, 38 человек выписаны после лечения, двоих спасти не удалось.

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Комментарии (4)

260551481
Если идиоты сидят в правительстве, то удивляться совсем нечему. Вместо полноценной подготовки материально-технической базы они решили заняться бумагомаранием накануне апокалипсиса...
efela
Поэтому и войска на борьбу с короновирусом подтягиваются?
Kit.
"но и сможет регулировать правила поведения при режиме ЧС, которым обязаны подчиняться и частные лица, и организации" - я правильно понял, что сейчас такого права у правительства нет?
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