Коронавирус закрывает синагоги в регионах. В Петербурге ещё можно попасть на молитву

Главный раввин России Берл Лазар направил письма в региональные общины с рекомендацией закрыть синагоги из-за распространения коронавируса. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе Федерации еврейских общин 24 марта.

Уже перестали принимать прихожан синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане.

Большая Хоральная синагога Петербурга открыта только в часы молитвы. Ресепшн отвечает на звонки, но не принимает посетителей. Мероприятия и туристические посещения приостановлены.

«Закрытие синагог не означает прекращение работы общины, которая продолжает свою деятельность в новом формате, предоставляющем возможность людям соблюдать традиции в сложившихся обстоятельствах. Для этого организуются уроки Торы онлайн, открываются горячие линии по еврейским вопросам, ведется помощь в организации шабатов дома, еврейские образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение», — уточнили в пресс-службе Федерации еврейских общин.