«Зенит» усилит меры безопасности после драки фанатов на матче с «Локомотивом»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» планирует усилить меры контроля около гостевой трибуны «Газпром Арены», чтобы избежать инцидентов между фанатами. Об этом 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора петербургской команды Александра Медведева.



Поводом для этого стала стычка между фанатами во время матча «Зенит» — «Локомотив» (0:0), когда один из болельщиков сине-бело-голубых пробрался на гостевой сектор и попытался отобрать у фанатов железнодорожников флаг.



«Главный виновник происшествия — это болельщик, который уже раньше попадал под запрет посещения матчей, — заявил Медведев. — Хочу подчеркнуть, что он не является членом фанатского движения, никакого отношения к «Виражу» он не имеет. Он ловко перебрался на козырек, который имеет ограниченную весовую нагрузку, поэтому бежать за ним и отлавливать его было опасно, потому что конструкция хрупкая и не предусмотрена для таких забегов. Хочу отметить, что болельщики «Локомотива» очень организованно сдали его органам правопорядка».

