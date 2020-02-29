Столкновение между болельщиками «Локомотива» и фанатом «Зенита» произошло во время матча 20 тура чемпионата РПЛ на «Газпром Арене» 29 февраля.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», инцидент произошел в результате того, что один из поклонников петербургской команды пробрался на гостевой сектор и попытался стащить флаг «железнодорожной» команды. Попытка оказалась неудачной. На зенитовского фаната набросилось сразу несколько противников. Отбиваться ему пришлось в одиночку.



Между тем, счет в матче по-прежнему 0:0.

