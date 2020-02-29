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29.02.2020 20:31
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На «Газпром Арене» подрались фанаты «Локомотива» и «Зенита». Все из-за флага

Столкновение между болельщиками «Локомотива» и фанатом «Зенита» произошло во время матча 20 тура чемпионата РПЛ на «Газпром Арене» 29 февраля.

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», инцидент произошел в результате того, что один из поклонников петербургской команды пробрался на гостевой сектор и попытался стащить флаг «железнодорожной» команды. Попытка оказалась неудачной. На зенитовского фаната набросилось сразу несколько противников. Отбиваться ему пришлось в одиночку.

Между тем, счет в матче по-прежнему 0:0.

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Комментарии (2)

_Igor_
Футбол - это тупость, злоба, пьянство, насилие, разрушение и декаданс.
idiot
Сейчас это мычащее стадо на обратном пути к метро "Беговая" уделает весь парк, и кусты у домов на Приморском проспекте.
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