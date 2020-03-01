Ледокол поработал в Петербурге 37 раз за зиму. В Ленобласти — ни разу

Зимняя навигация скоро закончится, а ни один ледокол в портах Ленобласти не пригодился. В Петербурге ледокольные проводки все же были.



Как сообщает 1 марта 47 News, ни одно судно в портах Усть-Луга, Приморск, Высоцк и Выборг не воспользовалось услугами ледокола в течение календарной зимы-2019/2020. Таковы оперативные данные штаба ледокольных операций «АМП Балтийского моря». Для сравнения: годом ранее к первому дню весны проводок было 472.



Что же касается терминалов Большого порта Санкт-Петербурга, то тут «айсбрейкеры» все же немного поработали — 37 раз. Это в десятки раз меньше чем в прошлом году (тогда была 731 проводка). В Невской губе ледоколы понадобились в первой половине февраля, когда казалось, что зима все же наступает.

