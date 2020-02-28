FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
66.99р73.72р
28.02.2020 22:17
12
Печать

Вечеринка с сухим льдом в бане закончилась гибелью двух человек. Отмечали день рождения «аптечной инстаблогерши»

Два человека погибли в столичной бане после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Об этом 28 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В бане отмечали 29-летие известной инстаблогерши Екатерины Диденко. Она специализируется на аптечных препаратах, ее блог называется «Аптечный ревизорро».

По предварительной информации, несколько человек получили серьезные химические ожоги. Как рассказала сама Диденко в своем инстаграме, ее муж Валентин находится в реанимации, кто погиб - она не знает.

/www.instagram.com 

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

hal9000
Коклы..что с них взять?!...
Luba
Пьяные голые девки и мужики...Это называется не "день рождения", а просто - оргия. Итог - два трупа. Блогерше будет о чем поговорить.
PapaKarlo
Идиоты... Набухались и зачем-то в "сухой лед" полезли... Блогеры сраные...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний