Два человека погибли в столичной бане после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Об этом 28 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.



В бане отмечали 29-летие известной инстаблогерши Екатерины Диденко. Она специализируется на аптечных препаратах, ее блог называется «Аптечный ревизорро».

