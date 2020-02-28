Вечеринка с сухим льдом в бане закончилась гибелью двух человек. Отмечали день рождения «аптечной инстаблогерши»
Два человека погибли в столичной бане после того, как в бассейн засыпали 25 кг сухого льда. Об этом 28 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
В бане отмечали 29-летие известной инстаблогерши Екатерины Диденко. Она специализируется на аптечных препаратах, ее блог называется «Аптечный ревизорро».
По предварительной информации, несколько человек получили серьезные химические ожоги. Как рассказала сама Диденко в своем инстаграме, ее муж Валентин находится в реанимации, кто погиб - она не знает.
/www.instagram.com