Ford подал в суд на жадных канадцев, купивших суперкар GT ради перепродажи

Компания Ford через суд остановила перепродажу суперкара Ford GT неизвестному клиенту. Теперь нескольким канадцам, участвовавшим, как утверждает автопроизводитель, в «сговоре с целью недобросовестного приобретения» суперкара 2018 года выпуска, грозят судебное разбирательство и потенциальный штраф в 750 000 долларов.

В мире суперкаров действуют свои правила, и Ford здесь не исключение. Как пишет CarBuzz, компания не продает такие автомобили всем подряд, а желает видеть среди владельцев только тех, кто будет достойным «послом бренда».

Для выбора клиентов у Ford существует специальная процедура, и далеко не все проходят отбор. В год выпускается всего 250 суперкаров GT, цена на которые начинается от 453 000 долларов. Понятно, что такая дорогая «игрушка» — это лакомый кусок для спекулянтов. Чтобы автомобили не покупали просто для перепродажи, в договоре о покупке специально оговаривается невозможность продажи автомобиля в течение минимум 24 месяцев, но автомобильных бизнесменов это не останавливает. Конкретно данный Ford GT 2018 года выпуска канадцы приобрели за 520 000 долларов, а продавали «неустановленному клиенту» за сумму, в два раза большую. Первоначально спекулянты пробовали продать машину в Европу, но потом нашли покупателя в Гонконге. Сделка практически состоялась, но Ford удалось вовремя вмешаться, и канадский судья наложил на суперкар арест. Теперь компания требует вернуть автомобиль первоначальному владельцу, у которого канадские спекулянты его и купили, и юридически заблокировать возможность его перепродажи. Кроме этого, с незадачливых бизнесменов Ford требует 750 000 долларов «компенсации ущерба» плюс судебные расходы. Неясно, выдвинуты ли какие-либо обвинения в адрес первоначального владельца машины, продавшего ее спекулянтам, и будет ли он участвовать в выплате штрафа.