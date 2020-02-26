Депутаты Петербурга засекречивают протоколы по вырубаемым деревьям

Заксобрание Петербурга приняло за основу «зеленый» губернаторский законопроект. Он вызвал жаркое обсуждение в парламенте: депутатов возмутило «засекречивание» протоколов обследования приговоренных к рубке деревьев. Но за инициативу проголосовали 40 голосами за и 4 голосами против.
Законопроект разработал комитет по благоустройству, а внес губернатор Петербурга. Он вводит понятия «санитарной рубки», «аварийных деревьев», «рубки ухода». Ранее профильная комиссия нашла ряд спорных моментов и рекомендовала создать рабочую группу для разработки поправок ко второму чтению.
Депутат Денис Четырбок обратил внимание, что сроки компенсационного ухода увеличиваются с года до полутора лет. Приглашенный и.о. руководителя комитета по благоустройству Сергей Малинин пояснил, что это связано с бюджетным процессом:
«Если после окончания бюджетных процедур текущего года появляется потребность по компенсационному озеленению, мы просто технически не успеваем внести изменения в закон о бюджете».
Парламентарий предложил, чтобы избежать этой ситуации, вернуться к корректировке бюджета весной, а не осенью, как это происходило в последние два года.
Также парламентарии поинтересовались, зачем надо убирать положение об общедоступности протоколов обследования деревьев. Представитель Смольного в Заксобрании Юрий Шестериков пояснил, что это связано с тем, что в документах содержится информация о персональных сведениях заявителей.
«И нам законодательство не позволяет в полном объеме публиковать эту информацию», — сообщил он, добавив, что вся информация должна находиться в реестре порубочных билетов.
Депутат Алексей Ковалев заявил, что засекречивание протоколов будет приводить к конфликтам и рукоприкладству. «Вы тем самым устраиваете в нашем городе массовые беспорядки! Какая там [в протоколах] персональная информация, там участвуют эксперты!»
Депутаты обратили внимание, что информация на щите, который устанавливается у места рубки, не содержит данных, почему конкретное дерево приговорено к сносу, что и приводит к конфликтам.
Лидер фракции «Яблока» в парламенте Борис Вишневский обратил внимание, что возникает много спорных ситуаций, когда уже после уничтожения деревьев граждане, «глядя на пни или на то, что осталось от растений», видят, что они не были ни больными, ни аварийными. Парламентарий предложил делать паузу между публикацией протокола и выдачей порубочного билета, чтобы несогласные с оценкой состояния дерева могли провести собственную экспертизу.
Представитель губернатора пообещал, что Смольный готов работать над законопроектом.