Депутаты Петербурга засекречивают протоколы по вырубаемым деревьям

Заксобрание Петербурга приняло за основу «зеленый» губернаторский законопроект. Он вызвал жаркое обсуждение в парламенте: депутатов возмутило «засекречивание» протоколов обследования приговоренных к рубке деревьев. Но за инициативу проголосовали 40 голосами за и 4 голосами против.

Законопроект разработал комитет по благоустройству, а внес губернатор Петербурга. Он вводит понятия «санитарной рубки», «аварийных деревьев», «рубки ухода». Ранее профильная комиссия нашла ряд спорных моментов и рекомендовала создать рабочую группу для разработки поправок ко второму чтению.



Депутат Денис Четырбок обратил внимание, что сроки компенсационного ухода увеличиваются с года до полутора лет. Приглашенный и.о. руководителя комитета по благоустройству Сергей Малинин пояснил, что это связано с бюджетным процессом:

«Если после окончания бюджетных процедур текущего года появляется потребность по компенсационному озеленению, мы просто технически не успеваем внести изменения в закон о бюджете».

Парламентарий предложил, чтобы избежать этой ситуации, вернуться к корректировке бюджета весной, а не осенью, как это происходило в последние два года.

Также парламентарии поинтересовались, зачем надо убирать положение об общедоступности протоколов обследования деревьев. Представитель Смольного в Заксобрании Юрий Шестериков пояснил, что это связано с тем, что в документах содержится информация о персональных сведениях заявителей.

«И нам законодательство не позволяет в полном объеме публиковать эту информацию», — сообщил он, добавив, что вся информация должна находиться в реестре порубочных билетов.

