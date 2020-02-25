Возвращенную судом в коронавирусный карантин Боткинской больницы мать отпустили на волю

32-летняя Анна Рыбакова, которая сбежала из карантина инфекционной больницы имени Боткина и по решению суда вернувшаяся в стены медучреждения, 25 февраля отправилась домой.



Как сообщили «Фонтанке» в Роспотребнадзоре, девушка получила два отрицательных анализа на новый коронавирус и была выписана. Эту информацию подтвердили и в комитете по здравоохранению.

21 февраля карантин покинула и первая беглянка — Алла Ильина. Она уже подала апелляцию на принудительную госпитализацию. Процесс может завершиться требованием компенсации морального вреда — юристы видят для этого основания.