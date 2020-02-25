УЕФА готов остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы, если коронавирус продолжит распространяться
Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Лиги чемпионов и Лиги Европы — будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, сообщает 25 февраля Rai Sport.
«Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию, футбол должен подстраиваться под законодательство стран, — сказал Ува. — Мы стараемся не останавливаться, но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить».
Напомним, ранее 25 февраля член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что Олимпийские игры в Токио могут не состояться по решению МОК, если к маю распространение коронавируса не будет взято под полный контроль.
В мире патоген выявили у 79 331 человека, умерли 2702 пациента. Вирус добрался до замминистра здравоохранения Ирана, зафиксированы случаи болезни на Канарских островах и в Каталонии.