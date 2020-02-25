FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайнFONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
64.30р69.42р

Происшествия

25.02.2020 18:50
0
Печать

УЕФА готов остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы, если коронавирус продолжит распространяться

Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Лиги чемпионов и Лиги Европы — будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, сообщает 25 февраля Rai Sport.

«Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию, футбол должен подстраиваться под законодательство стран, — сказал Ува. — Мы стараемся не останавливаться, но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить».

Напомним, ранее 25 февраля член Международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что Олимпийские игры в Токио могут не состояться по решению МОК, если к маю распространение коронавируса не будет взято под полный контроль. 

В мире патоген выявили у 79 331 человека, умерли 2702 пациента. Вирус добрался до замминистра здравоохранения Ирана, зафиксированы случаи болезни на Канарских островах и в Каталонии.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний