35 тысяч кирпичей, или Как восстанавливали Левашовский хлебозавод, которому 90 лет

Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





Обновленный Левашовский хлебозавод открылся в 2023 году — в год своего 90-летия. Он многое пережил на своем веку: смену веков и режимов, инвесторов и рабочих династий, запустение и реконструкцию на пути к новой жизни. Группе RBI он достался в плачевном состоянии, а теперь эта уникальная работа — в шорт-листе «Белой книги»: в ней собраны самые достойные архитектурные объекты новейшей истории Петербурга.

Как восстанавливали уникальный хлебозавод в стиле конструктивизма? Почему для девелопера важно было сохранить наследие? И что теперь в цехах, где когда-то пекли хлеб для Ленинграда?

Завод стоит не в чистом поле — вокруг него построен новый жилой комплекс. И сочетание старого и нового, истории и будущего — та среда, которая формирует современный город.

«Девелопер изменяет к лучшему среду, а среда меняет к лучшему человека», — говорит основатель и руководитель Группы RBI Эдуард Тиктинский. Как это удается компании уже на протяжении 30 лет, выяснил «(От)Личный Петербург». Наш автор прогулялся по Петроградской стороне и другим адресам, где работал девелопер, считающий себя отличным от других.

От руин к возрождению Сегодня, когда Левашовский хлебозавод не скрывается за строительным забором, трудно представить, каким он был в 2016 году. Тогда хлеб здесь уже не пекли, а историческое здание, построенное в 1933 году, с десяток лет не использовалось по назначению. Именно тогда Группа RBI приобрела участок для строительства жилого комплекса с историческим объектом. Последний, в итоге, не просто определил стиль и характер всей застройки, но и стал новым центром притяжения для общественной и культурной жизни как Петроградского района, так и всего города в целом.

Но в 2018 году, когда Группа RBI представила свой проект реконструкции памятника конструктивизма, она столкнулась с традиционным недоверием жителей, сопротивлением градозащитников. И, возможно, так и остался бы хлебозавод стоять, затянутый зеленой сеткой, если бы не упорство девелопера, который подошел к делу профессионально и настойчиво.



Левашовский хлебозавод в 2018 году Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Левашовский хлебозавод в 2018 году Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Левашовский хлебозавод в 2018 году Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Левашовский хлебозавод в 2018 году Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Левашовский хлебозавод в 2018 году Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Левашовский хлебозавод в 2018 году Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





Реконструкция заняла больше четырех лет. Здание завода в 1990–2000-х обросло несуразными пристройками, использовалось не по назначению, и — конечно — разрушалось. «Дырки в стенах и крыше, снег падает прямо внутрь здания», — так вспоминают сотрудники компании первые впечатления от того, что увидели на Левашовском хлебозаводе. «Не ожидал увидеть такую степень запустения, архитектурного и человеческого», — заметил тогда, в 2018 году, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он посетил здание вместе с делегацией Всемирного клуба петербуржцев.

В компании рассказали: в процессе обследования здания аварийность оказалась выше, чем думали изначально. Почти 100% несущих конструкций в итоге пришлось либо усилить, либо заменить. Действовать необходимо было в соответствии с многочисленными охранными обязательствами — конструктив, внутренний объем котельной, даже цвет фасада пришлось тщательно подбирать в соответствии с историческими. Гордость объекта — ленточное остекление: самые длинные окна здесь достигают 50 м в длину.

Все, что могли сохранить, — сохранили. Все балки, на которых держится округлая конструкция, — «родные». Все кирпичики в котельной — около 35 тысяч штук — вычистили, проверили и укрепили кладку там, где было нужно.



Внутреннее пространство «Творческой котельной» после реконструкции Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Кирпичи после реконструкции Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Мероприятия в «Творческой котельной» после реконструкции Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Внутреннее пространство «Творческой котельной» после реконструкции Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





В результате реконструкция Левашовского хлебозавода обошлась почти в полтора раза дороже, чем планировалось изначально: примерно в 1,2 млрд рублей, не считая стоимости отделочных работ и оборудования помещения. Но она того стоила. Сегодня здание — архитектурная и культурная доминанта, расположенная в центре квартала. Ее обрамляет жилой комплекс Futurist. Корпуса разной этажности выполнены в сдержанном стиле ар-деко, который гармонично перекликается с архитектурой конструктивизма — именно его ярким представителем и является Левашовский хлебозавод.

Чем уникален хлебозавод-автомат С развитием советских городов в 30-х годах резко возросла необходимость в обеспечении растущего населения едой — в первую очередь, хлебом. Существовавшие в то время кустарные пекарни и первые хлебозаводы, работавшие на импортном оборудовании, не могли обеспечить необходимые объемы в полной мере. Инженер Георгий Марсаков предложил инновационную схему завода-автомата, где было бы задействовано минимальное количество людей. Все «вертится» вокруг центральной шахты — она обусловила и круглую форму самого здания. Внутри нее с первого этажа на шестой поднималась мука, на верхнем ярусе соединялась с водой и дрожжами, опара настаивалась, а дальше постепенно спускалась вниз — на пятом этаже тесто замешивалось машинами и готовилось к выпечке, автоматические печи выпекали хлеб на третьем, а на нижнем ярусе готовую продукцию грузили и отправляли в магазины.



Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Исторические кадры работы Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





Всего было построено семь таких хлебозаводов: пять в Москве и два в Ленинграде — Кушелевский (работает до сих пор) и Левашовский. В истории наш герой остался еще и благодаря тому, что в годы Великой Отечественной войны и блокады здесь продолжали ежедневно выпекать хлеб.

Сейчас узнать об истории завода, инженере Георгии Марсакове и о главных достижениях человечества в области земледельчества и хлебопечения можно на выставке в центральной ротонде на первом этаже.



Выставка об истории хлебопечения и Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Выставка об истории хлебопечения и Левашовского хлебозавода Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Экспозиция об истории Левашовского хлебозавода Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Выставка об истории хлебопечения и Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Выставка об истории хлебопечения и Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Выставка об истории хлебопечения и Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





Что здесь сейчас Теперь здание Левашовского хлебозавода открыто для свободного доступа. Так, бывшая котельная превратилась в общественное пространство, напоминающее римский Пантеон — высота потолков в 16 метров уже дает и масштаб, и объем.



«Творческая котельная» после реконструкции Открытие «Творческой котельной» после реконструкции Маятник Фуко в «Творческой котельной» Пресс-конференция перед открытием Левашовского завода после реконструкции Открытие Левашовского завода после реконструкции Открытие Левашовского завода после реконструкции Поделиться Поделиться





После реставрации здесь появился роскошный купол из сосны, отреставрировали кирпичные стены (те самые 35 тысяч кирпичиков). И это не просто очень красиво — все работает на акустику. Площадку можно использовать для любых мероприятий. За короткое время с открытия здесь уже выступал хор а капелла, прошли концерты живой музыки, лекции, фотовыставки и даже показ немых фильмов под аккомпанемент тапера.

За программную часть «Творческой котельной» отвечает Школа Masters — куратор культурного центра. Кроме большого многофункционального зала здесь оборудована чайная гостиная для более камерных встреч, а также лекторий, где проходят разнообразные образовательные занятия для взрослых и детей.

Блокадный мемориал Но, пожалуй, самое впечатляющее помещение из общедоступных — это блокадный мемориал. И впечатляет оно, конечно, не размерами — тут всего 70 квадратных метров, — а чувствами, которые вызывает у каждого.

Вот перед вам классическая парадная в доме на Петроградской стороне и дверь коммунальной квартиры. На стене — объявления блокадных лет, где люди готовы обменять что угодно на еду. Напротив перечислены поименно все местные жители, погибшие во время блокады Ленинграда. 3411 человек из 174 домов в квартале, ограниченном Большой Зелениной улицей, Левашовским и Чкаловским проспектами и несколькими переулками.



Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Блокадный мемориал на Левашовском хлебозаводе Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





Дальше — звонок, на который надо нажать, чтобы попасть в комнату. А внутри — мультимедийный мемориал: макет квартала, фасады зданий и — окна, окна, окна. Посетителей ждут очень тяжелые 9 минут, во время которых в этих окнах появляются имена, фамилии и адреса погибших. И только знание, что все закончится прорывом блокады, салютом Победы и возвращением в мирную жизнь, помогает пережить эти трагические минуты.

Петербургский офис для петербургской компании Основную часть помещений Левашовского хлебозавода изначально предполагалось приспособить под деловую функцию. Важно было найти арендатора, который в полной мере отвечал бы духу этого места. И ближе к концу реконструкции стало понятно: кому же, как не девелоперу, который всегда с трепетом относится к городу, поселиться здесь. Так что далеко ходить не пришлось. Пазл сложился — ведь изначально проект делали «как для себя». Да и самой Группе RBI уже пора было обрести собственный дом. А пространство хлебозавода идеально подошло и по объему площадей, и по количеству людей, которые здесь должны работать.

На 4500 кв. м разместились и офис продаж, и рабочие кабинеты, и конференц-залы, и коворкинг, и даже библиотека с корпоративным музеем. Тон всему этому задал сам конструктив: все помещения располагаются по кругу, концентрируясь в середине здания — в общих зонах.



Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





В офисе удалось не просто сформировать комфортную, современную и технологичную рабочую среду, но и создать переклички с архитектурно-дизайнерскими решениями советской эпохи, чтобы все пространство в целом поддерживало статус компании как по-настоящему петербургского девелопера.

На лестницах была сохранена (где это возможно) и восстановлена метлахская плитка. В процессе внутренней отделки добавили деталей в духе советского авангарда. Например, шестиугольные окошки на внутренних перегородках одного из этажей — прямая отсылка к дому знаменитого архитектора Константина Мельникова в Москве. Цветные стеклоблоки, металлические винтовые лестницы и оригинальные перегородки — все это дополняет пространство.



Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Офис Группы RBI в здании Левашовского хлебозавода Фото: предоставлено пресс-службой Группы RBI Поделиться Поделиться





Таким образом, Левашовский хлебозавод стал подарком и городу, и самой компании — в этом году Группе RBI исполнилось 30 лет.

Основатель и бессменный руководитель компании Эдуард Тиктинский называет Левашовский хлебозавод «докторской диссертацией». Ее Группа RBI успешно защитила, доказав, что может реализовывать такие сложные и масштабные проекты.

Подтверждением этого стала награда Best Office Awards SPb 2023, которую Группа RBI и архитектурное бюро ABD Architects получили в номинации «Традиции и инновации» за проект организации пространства в Левашовском хлебозаводе. Отметили там и жилой комплекс Futurist — в номинации «Дизайн и девелопмент».

Восстановленному верить Левашовский хлебозавод — не первый исторический объект, реконструированный силами и средствами Группы RBI. Всего на счету компании их 13.



Два жилых комплекса Группы RBI, построенных с нуля, удостоены чести быть включенными в «Белую книгу». Этот перечень архитектурных достижений современности создает Всемирный клуб петербуржцев, и в него могут попасть объекты, которые продолжают традиции петербургского зодчества. Это элитный дом «Таврический» на проспекте Чернышевского и комплекс на пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта — дом «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы». Их включение в «Белую книгу» — эталон соответствия петербургским традициям и ценностям.

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