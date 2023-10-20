35 тысяч кирпичей, или Как восстанавливали Левашовский хлебозавод, которому 90 лет

Обновленный Левашовский хлебозавод открылся в 2023 году — в год своего 90-летия. Он многое пережил на своем веку: смену веков и режимов, инвесторов и рабочих династий, запустение и реконструкцию на пути к новой жизни. Группе RBI он достался в плачевном состоянии, а теперь эта уникальная работа — в шорт-листе «Белой книги»: в ней собраны самые достойные архитектурные объекты новейшей истории Петербурга.
Как восстанавливали уникальный хлебозавод в стиле конструктивизма? Почему для девелопера важно было сохранить наследие? И что теперь в цехах, где когда-то пекли хлеб для Ленинграда?
Завод стоит не в чистом поле — вокруг него построен новый жилой комплекс. И сочетание старого и нового, истории и будущего — та среда, которая формирует современный город.
«Девелопер изменяет к лучшему среду, а среда меняет к лучшему человека», — говорит основатель и руководитель Группы RBI Эдуард Тиктинский. Как это удается компании уже на протяжении 30 лет, выяснил «(От)Личный Петербург». Наш автор прогулялся по Петроградской стороне и другим адресам, где работал девелопер, считающий себя отличным от других.
От руин к возрождению
Сегодня, когда Левашовский хлебозавод не скрывается за строительным забором, трудно представить, каким он был в 2016 году. Тогда хлеб здесь уже не пекли, а историческое здание, построенное в 1933 году, с десяток лет не использовалось по назначению. Именно тогда Группа RBI приобрела участок для строительства жилого комплекса с историческим объектом. Последний, в итоге, не просто определил стиль и характер всей застройки, но и стал новым центром притяжения для общественной и культурной жизни как Петроградского района, так и всего города в целом.
Но в 2018 году, когда Группа RBI представила свой проект реконструкции памятника конструктивизма, она столкнулась с традиционным недоверием жителей, сопротивлением градозащитников. И, возможно, так и остался бы хлебозавод стоять, затянутый зеленой сеткой, если бы не упорство девелопера, который подошел к делу профессионально и настойчиво.
Реконструкция заняла больше четырех лет. Здание завода в 1990–2000-х обросло несуразными пристройками, использовалось не по назначению, и — конечно — разрушалось. «Дырки в стенах и крыше, снег падает прямо внутрь здания», — так вспоминают сотрудники компании первые впечатления от того, что увидели на Левашовском хлебозаводе.
«Не ожидал увидеть такую степень запустения, архитектурного и человеческого», — заметил тогда, в 2018 году, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он посетил здание вместе с делегацией Всемирного клуба петербуржцев.
В компании рассказали: в процессе обследования здания аварийность оказалась выше, чем думали изначально. Почти 100% несущих конструкций в итоге пришлось либо усилить, либо заменить. Действовать необходимо было в соответствии с многочисленными охранными обязательствами — конструктив, внутренний объем котельной, даже цвет фасада пришлось тщательно подбирать в соответствии с историческими. Гордость объекта — ленточное остекление: самые длинные окна здесь достигают 50 м в длину.
Все, что могли сохранить, — сохранили. Все балки, на которых держится округлая конструкция, — «родные». Все кирпичики в котельной — около 35 тысяч штук — вычистили, проверили и укрепили кладку там, где было нужно.
В результате реконструкция Левашовского хлебозавода обошлась почти в полтора раза дороже, чем планировалось изначально: примерно в 1,2 млрд рублей, не считая стоимости отделочных работ и оборудования помещения. Но она того стоила. Сегодня здание — архитектурная и культурная доминанта, расположенная в центре квартала. Ее обрамляет жилой комплекс Futurist. Корпуса разной этажности выполнены в сдержанном стиле ар-деко, который гармонично перекликается с архитектурой конструктивизма — именно его ярким представителем и является Левашовский хлебозавод.
Чем уникален хлебозавод-автомат
С развитием советских городов в 30-х годах резко возросла необходимость в обеспечении растущего населения едой — в первую очередь, хлебом. Существовавшие в то время кустарные пекарни и первые хлебозаводы, работавшие на импортном оборудовании, не могли обеспечить необходимые объемы в полной мере. Инженер Георгий Марсаков предложил инновационную схему завода-автомата, где было бы задействовано минимальное количество людей. Все «вертится» вокруг центральной шахты — она обусловила и круглую форму самого здания. Внутри нее с первого этажа на шестой поднималась мука, на верхнем ярусе соединялась с водой и дрожжами, опара настаивалась, а дальше постепенно спускалась вниз — на пятом этаже тесто замешивалось машинами и готовилось к выпечке, автоматические печи выпекали хлеб на третьем, а на нижнем ярусе готовую продукцию грузили и отправляли в магазины.
Всего было построено семь таких хлебозаводов: пять в Москве и два в Ленинграде — Кушелевский (работает до сих пор) и Левашовский. В истории наш герой остался еще и благодаря тому, что в годы Великой Отечественной войны и блокады здесь продолжали ежедневно выпекать хлеб.
Сейчас узнать об истории завода, инженере Георгии Марсакове и о главных достижениях человечества в области земледельчества и хлебопечения можно на выставке в центральной ротонде на первом этаже.
Что здесь сейчас
Теперь здание Левашовского хлебозавода открыто для свободного доступа. Так, бывшая котельная превратилась в общественное пространство, напоминающее римский Пантеон — высота потолков в 16 метров уже дает и масштаб, и объем.
После реставрации здесь появился роскошный купол из сосны, отреставрировали кирпичные стены (те самые 35 тысяч кирпичиков). И это не просто очень красиво — все работает на акустику. Площадку можно использовать для любых мероприятий. За короткое время с открытия здесь уже выступал хор а капелла, прошли концерты живой музыки, лекции, фотовыставки и даже показ немых фильмов под аккомпанемент тапера.
За программную часть «Творческой котельной» отвечает Школа Masters — куратор культурного центра. Кроме большого многофункционального зала здесь оборудована чайная гостиная для более камерных встреч, а также лекторий, где проходят разнообразные образовательные занятия для взрослых и детей.
Блокадный мемориал
Но, пожалуй, самое впечатляющее помещение из общедоступных — это блокадный мемориал. И впечатляет оно, конечно, не размерами — тут всего 70 квадратных метров, — а чувствами, которые вызывает у каждого.
Вот перед вам классическая парадная в доме на Петроградской стороне и дверь коммунальной квартиры. На стене — объявления блокадных лет, где люди готовы обменять что угодно на еду. Напротив перечислены поименно все местные жители, погибшие во время блокады Ленинграда. 3411 человек из 174 домов в квартале, ограниченном Большой Зелениной улицей, Левашовским и Чкаловским проспектами и несколькими переулками.
Дальше — звонок, на который надо нажать, чтобы попасть в комнату. А внутри — мультимедийный мемориал: макет квартала, фасады зданий и — окна, окна, окна. Посетителей ждут очень тяжелые 9 минут, во время которых в этих окнах появляются имена, фамилии и адреса погибших. И только знание, что все закончится прорывом блокады, салютом Победы и возвращением в мирную жизнь, помогает пережить эти трагические минуты.
Петербургский офис для петербургской компании
Основную часть помещений Левашовского хлебозавода изначально предполагалось приспособить под деловую функцию. Важно было найти арендатора, который в полной мере отвечал бы духу этого места. И ближе к концу реконструкции стало понятно: кому же, как не девелоперу, который всегда с трепетом относится к городу, поселиться здесь. Так что далеко ходить не пришлось. Пазл сложился — ведь изначально проект делали «как для себя». Да и самой Группе RBI уже пора было обрести собственный дом. А пространство хлебозавода идеально подошло и по объему площадей, и по количеству людей, которые здесь должны работать.
На 4500 кв. м разместились и офис продаж, и рабочие кабинеты, и конференц-залы, и коворкинг, и даже библиотека с корпоративным музеем. Тон всему этому задал сам конструктив: все помещения располагаются по кругу, концентрируясь в середине здания — в общих зонах.
В офисе удалось не просто сформировать комфортную, современную и технологичную рабочую среду, но и создать переклички с архитектурно-дизайнерскими решениями советской эпохи, чтобы все пространство в целом поддерживало статус компании как по-настоящему петербургского девелопера.
На лестницах была сохранена (где это возможно) и восстановлена метлахская плитка. В процессе внутренней отделки добавили деталей в духе советского авангарда. Например, шестиугольные окошки на внутренних перегородках одного из этажей — прямая отсылка к дому знаменитого архитектора Константина Мельникова в Москве. Цветные стеклоблоки, металлические винтовые лестницы и оригинальные перегородки — все это дополняет пространство.
Таким образом, Левашовский хлебозавод стал подарком и городу, и самой компании — в этом году Группе RBI исполнилось 30 лет.
Основатель и бессменный руководитель компании Эдуард Тиктинский называет Левашовский хлебозавод «докторской диссертацией». Ее Группа RBI успешно защитила, доказав, что может реализовывать такие сложные и масштабные проекты.
Подтверждением этого стала награда Best Office Awards SPb 2023, которую Группа RBI и архитектурное бюро ABD Architects получили в номинации «Традиции и инновации» за проект организации пространства в Левашовском хлебозаводе. Отметили там и жилой комплекс Futurist — в номинации «Дизайн и девелопмент».
Восстановленному верить
Левашовский хлебозавод — не первый исторический объект, реконструированный силами и средствами Группы RBI. Всего на счету компании их 13.
Два жилых комплекса Группы RBI, построенных с нуля, удостоены чести быть включенными в «Белую книгу». Этот перечень архитектурных достижений современности создает Всемирный клуб петербуржцев, и в него могут попасть объекты, которые продолжают традиции петербургского зодчества. Это элитный дом «Таврический» на проспекте Чернышевского и комплекс на пересечении Свердловской набережной и Пискаревского проспекта — дом «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы». Их включение в «Белую книгу» — эталон соответствия петербургским традициям и ценностям.
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