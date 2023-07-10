Смольный ищет подрядчика на реконструкцию Цимбалинского путепровода. От него мало что останется

Власти Петербурга ищут подрядчика на реконструкцию Цимбалинского путепровода. Максимальная цена контракта составит 9,28 млрд рублей, следует из данных, размещенных на сайте госзакупок. По сути, это будет строительство новой переправы через железнодорожные пути, так как от исторической конструкции останется немного.
Подвести итоги конкурса планируется 9 августа. Заказчиком проекта выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Подрядчику предстоит не только выполнить работы, но и разработать рабочую документацию к проекту. На выполнение работ отводится больше 4 лет. Сдать объект надо будет до 5 ноября 2027 года.
Как указано в задании на разработку рабочей документации, речь идет о «реконструкции, новом строительстве». Представление о том, что останется от исторической столетней переправы, пресс-служба Смольного обрисовала еще в 2022 году: двухполосную конструкцию расширят до четырех полос, построят новые подъездные пути, сделают пешеходную зону и велодорожку.
«Цимбалинский путепровод не отвечает потребностям города. Сейчас по нему автомобили могут двигаться только в одну сторону. По второй полосе организовано движение общественного транспорта в другую сторону. Реконструкция этого путепровода — давно назревшая необходимость», — приводил тогда Смольный слова губернатора Александра Беглова.
В 2021 году РЖД в ответ на запрос одного из горожан, выступающих за сохранение переправы, ответили, что ее планируется полностью демонтировать.
Ранее градозащитники просили сохранить уникальную столетнюю переправу, подавали в комитет по охране памятников заявление о включении Цимбалинского путепровода в перечень объектов культурного наследия, однако получили отказ, хотя, например, Финляндский железнодорожный и Большеохтинский мосты с аналогичными арочными фермами являются памятниками федерального значения. Петербургские велосипедисты предлагали сохранить Цимбалинский, оставив его для пешеходов и для велодвижения.