Смольный ищет подрядчика на реконструкцию Цимбалинского путепровода. От него мало что останется

Власти Петербурга ищут подрядчика на реконструкцию Цимбалинского путепровода. Максимальная цена контракта составит 9,28 млрд рублей, следует из данных, размещенных на сайте госзакупок. По сути, это будет строительство новой переправы через железнодорожные пути, так как от исторической конструкции останется немного.



Подвести итоги конкурса планируется 9 августа. Заказчиком проекта выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Подрядчику предстоит не только выполнить работы, но и разработать рабочую документацию к проекту. На выполнение работ отводится больше 4 лет. Сдать объект надо будет до 5 ноября 2027 года.

